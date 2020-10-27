老師流感疫苗接種延後 新北：到貨後會施打

新北市教師會與家長團體今天呼籲，校園為流感高危險群聚場所，師生應全面接種疫苗。衛生局說，僅有少數老師延後，疫苗到貨後都會再施打。教育局表示，尊重衛生局分配安排。

新北市教師會理事長林松宏、新北市中小學家長協會理事長林俊亮、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵今天發表聯合發表聲明，呼籲校園流感防疫應超前部署，學生及教職員工應按排定期程盡早完成接種，避免造成防疫破口。

林松宏說，防疫應禦敵從嚴，教職員工與學生盡快完成施打，才能保護學生健康。政府採齊頭式暫緩，排除教職員工，防疫容易產生破口，影響校園防疫能力。

林俊亮說，站在防疫第一線的學校教職員工，當然要盡量給予保護，對孩子的健康才會更有保障。

邵澤淵表示，若因流感疫苗接種不周全而爆發流感疫情，肯定讓未來的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫雪上加霜。學校教職員工因工作性質，很難去自費施打流感疫苗，以目前疫苗短缺狀況，要利用上班時間到衛生所補接種更幾乎不可能。

對此，市府教育局表示，流感疫苗接種的分配與時間，尊重衛生局的安排，目前，只是部分教職員工稍微延後施打。

衛生局表示，新北市109年採購91萬2000劑流感疫苗，提供各類符合公費對象接種。包括國小、國中、高中職及五專一至三年級，安排402場校園接種，至27日中午已完成290場。

衛生局表示，因應疫苗短缺與優先對象的分配，26日起調整接種對象與順序，對所有的學生都會照期程施打，目前僅有少數的老師延後，但疫苗到貨後，都會再接種。配合中央政策，目前疫苗優先提供給老人、小孩使用，落實勤洗手、戴口罩仍可有效預防並降低流行性感冒。