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建環狀線、學校重整兩計畫 柯文哲估：每年得花2000億

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
台北市未來15年都市計畫，柯市長說環狀線以及教室重整，這兩種加起來每年都得花費兩千億。記者潘永鴻／攝影
台北市未來15年都市計畫，柯市長說環狀線以及教室重整，這兩種加起來每年都得花費兩千億。記者潘永鴻／攝影

北市柯文哲今（27日）出席台北市立啟聰學校餘裕空間改建教育社福大樓啟用記者會。他表示，未來十五年台北市兩個最大都市計畫，第一個以捷運為基礎的「環狀線」，另外則是236間學校70％的教室重整，這兩種加起來每年都得花費兩千億。

柯文哲表示，近年來「閒置空間再利用」成為都市再生的一種實踐方式，校園也受到少子化影響，短期內將增加許多可以再利用的校舍空間。

柯文哲表示，因此2014年時北市訂立「台北市國民中小學校園餘裕空間活化實施要點」，妥善規劃學校餘裕空間的用途，滿足不同使用者的需求及提供不同服務，讓學校能達到空間再造並有新價值。

柯文哲說，到目前爲止，已經累積活化1438間教室。例如設置公共托育家園及托嬰中心、非營利幼兒園及公立幼兒園增班、樂齡學堂、設置英語情境中心、非學校型態實驗教育等。

台北市立啟聰學校釋放學生宿舍的空間改建為「教育社福大樓」柯文哲說，可收106名幼兒的非營利幼兒園及可服務45名需求者的身心障礙日間照顧中心使用。

參觀非營利幼兒園及身障日照中心，柯文哲表示，「硬體設施很好，雖然是公私協力，政府提供硬體，然後找非營利政府機關進來營利。」他強調，「未來十五年台北市，最大兩個計畫一個TOD、EOD，利用學校改建過程當中，把這社區公共設施都帶入進來。」

北市 柯文哲 幼兒園

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