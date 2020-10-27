北市拒收水肥 新北議員要侯友宜直接致電柯文哲

新北市水肥長年委託台北市迪化污水處理廠處理，但因水質及含油量過高等問題，台北市今年4月宣布，拒收外縣市水肥，新北、桃園出現「爆管」危機。市議員張志豪今質詢市長侯友宜時指出，「台北市長柯文哲把你當假想敵，你個人受害，市民也受害」；侯友宜則回應，新北已在規畫2處水肥投置站，過渡期間會跟北市盡量協調。

張志豪指出，針對水肥問題，市府給的配套方案，業者都不太滿意，已經過五次協調會，雙北也有成立水肥協調小組，但不知進度如何？

環保局長程大維回應，雙北已針對水肥處理問題討論過好幾次，新北也緊急規畫2處水肥投置站，預計半年內可以完工營運。

張志豪則質疑，半年內的空窗期，該如何解決？他也要侯友宜打電話直接跟柯文哲講清楚，「請柯文哲這半年不要亂，新北市的化糞池都要爆了，柯文哲把你當假想敵，你個人受害，市民也受害」。

侯友宜說，會在雙北平台會議盡量協調，雙北環保局也會持續溝通。