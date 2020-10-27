賞花囉！關渡花海面積再擴大 11月16日達盛開期

「2020關渡花海」從11月1日起盛大舉辦，今年花海面積從原先的1.71公頃擴大到4.38公頃，花卉種類多元，包含大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵等，搭配大屯山系、七星山系等層層山巒，儼然成為壯麗美景。

北市公園處表示，關渡秘境花海邁入第3年，此次花海面積達約105座籃球場大，活動從11月1日開始，即日起可前往觀賞，預計花期將從11月7日起至11月16日。

除了賞花現場也有DIY體驗活動，民眾可事先報名參加，體驗花藝手作；延續往年賞花熱潮，今年也辦理「愛在關渡花開時！打卡送好禮！」活動，民眾只要在指定日期於花海拍照，上傳臉書粉絲專頁，即可獲得限量精美小禮。

同時，花海期間也進行「花海美照募集」IG活動，歡迎大小朋友、廣大網美們前往拍照、上傳IG個人公開帳號，並標記#關渡秘境花海，進行人氣競賽，按讚人數前三名者可獲得限定好禮。

公園處表示，花園位於關渡平原承德路7段401巷551號八仙抽水站的鄰近農田，農路不寬且無停車場，呼籲民眾不要開車前往，可搭乘捷運至唭哩岸站後，轉搭小巴士大南客運21號公車，並在八仙抽水站下車。