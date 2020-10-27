聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋天到台灣欒樹新葉轉紅 新北這些地方都看得到
秋季到來，在新北市林口、三峽、樹林、新店及鶯歌等道路上的台灣欒樹，也悄悄自金黃轉為火紅，提醒民眾秋冬季節即將到來，民眾假日也可到這些地方欣賞欒樹轉紅的新葉。
台灣欒樹又稱四季樹、四色樹等，是台灣原生種植物，屬道路景觀常用樹種，除沿海地區較不適合種植外，新北市幾乎全區皆可看到台灣欒樹的蹤影。一年四季都有現不同樣貌，讓市區景觀也隨著季節變換呈現不同的景色變化。
景觀處指出，台灣欒樹四季皆有特色，夏日綠葉如蔭，秋天花期一到，整棵樹逐漸佈滿黃色如星的花朵，在綠葉襯托下極為好看，花期過後，燈籠狀蒴果紅通通的掛滿樹梢，等到果子轉為褐色掉落，春天一來，又會冒出紅赤色的新葉。目前在新北市林口扶輪公園、文化二路、忠孝路、公園路及仁愛路等路段和三峽北大社區以及鶯歌河濱自行車道附近，皆可欣賞欒樹發紅的美景。
景觀處表示，想要追尋更多新北市的花況就快上臉書搜尋「賞花快報」，即可看到台灣欒樹開花及其他新北市的即時花況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言