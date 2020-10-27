秋天到台灣欒樹新葉轉紅 新北這些地方都看得到

秋季到來，在新北市林口、三峽、樹林、新店及鶯歌等道路上的台灣欒樹，也悄悄自金黃轉為火紅，提醒民眾秋冬季節即將到來，民眾假日也可到這些地方欣賞欒樹轉紅的新葉。

台灣欒樹又稱四季樹、四色樹等，是台灣原生種植物，屬道路景觀常用樹種，除沿海地區較不適合種植外，新北市幾乎全區皆可看到台灣欒樹的蹤影。一年四季都有現不同樣貌，讓市區景觀也隨著季節變換呈現不同的景色變化。

景觀處指出，台灣欒樹四季皆有特色，夏日綠葉如蔭，秋天花期一到，整棵樹逐漸佈滿黃色如星的花朵，在綠葉襯托下極為好看，花期過後，燈籠狀蒴果紅通通的掛滿樹梢，等到果子轉為褐色掉落，春天一來，又會冒出紅赤色的新葉。目前在新北市林口扶輪公園、文化二路、忠孝路、公園路及仁愛路等路段和三峽北大社區以及鶯歌河濱自行車道附近，皆可欣賞欒樹發紅的美景。