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台南校園驚傳野狗追童 動保處：已捉到2隻並持續誘捕中
台南市大北門地區長期存在流浪犬遊蕩問題，國民黨台南市議員方一峰近日接獲民眾陳情，指台南七股國小校內出現多隻流浪犬，並有追逐學生的狀況，原本習慣到校園運動的居民也不敢再前往，要求市府設法解決。台南市農業局表示，目前這些流浪犬未有攻擊行為，已捕捉到2隻流浪犬，會持續進行誘捕。
方一峰今天在議會質詢時指出，民眾拍下多隻流浪犬在七股國小內遊蕩的畫面來向他陳情，並稱有學生在校園內被流浪犬追逐，簡直嚇壞了，有附近居民原本要到校園運動，看到這麼多隻狗四處晃，也不敢進到校園。
農業局長謝耀清表示，流浪狗入侵要校園，可分為2部分處理，若管理員發現大量野狗可通知動保處，並注意學校附近有無民眾供應食物來源。
動保處表示，校方在9月28日有通報，30日及10月7日都各捕捉到1隻流浪犬，仍會持續配合校方設置誘捕籠捕捉。另外，目前正在尋找附近固定餵養的愛心人士，與餵養人溝通改變餵養點，避免距離學校太近，將持續管控。
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