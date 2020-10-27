關渡秘境花海11/1登場 逾4公頃花卉供觀賞

台北市工務局今天宣布，2020關渡秘境花海活動從11月1日起跑，盛花期從7日至16日，花海地點位於承德路7段附近八仙抽水站，今年花卉範圍擴大至4.38公頃。

台北市政府工務局表示，關渡秘境花海活動邁入第3年，今年與農民合作把花卉種植範圍從原1.71公頃擴大至4.38公頃，花海地點位於承德路7段401巷551號八仙抽水站旁農田，並以「愛戀關渡，花現幸福」為主軸。

工務局公園大地科長洪燕萍說，今年關渡秘境花海活動從11月1日至30日，盛花期是7日至16日，花卉現以陸續綻放，包含大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵等品種。

她表示，今年花海擴展至4.38公頃，範圍預估超過105座籃球場，民眾除能欣賞各種花卉，還有觀音山、大屯山系、七星山系等山系當背景襯托花卉。

工務局規劃今年活動除有花藝手作體驗，並舉辦打卡送好禮活動，民眾在指定日期到花海拍照，並上傳至「關渡秘境花海」臉書（Facebook）專頁，可獲限量小禮物。

工務局表示，秘境花海位於關渡平原，農路不寬，沒停車場，呼籲不要開車，可至捷運唭哩岸站轉大南客運21號公車在八仙抽水站下車，或在捷運唭哩岸站租YouBike，沿基隆河岸自行車道騎至八仙抽水站。

工務局指出，11月起的每週六、日有免費「愛戀巴士」，從捷運唭哩岸、關渡站發車，詳細站點資訊，可至官網查詢。