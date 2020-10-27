議員促八仙樂園復業 侯友宜：將協商園區再造

因塵爆荒廢迄今5年的八仙樂園有機會復業，新北市長侯友宜今天答覆議員鄭宇恩質詢時表示，「是業者不想見我」，樂見在議員協助下指派經發局與業者協商園區再造問題。

八仙海岸水上樂園於104年6月27日舉辦彩色派對活動時，發生粉塵爆炸事故，造成15人死亡、484人受到程度不等燒燙傷案件。樂園也停業迄今，議員鄭宇恩今天在市政總質詢時表示，希望促成八仙樂園復業，不僅可提供八里居民就業機會，也讓小朋友有玩樂的地方。

她表示，曾到場會勘過，園區內保持情況還好，經溝通，業者表示願和市府談談但苦無窗口。侯友宜答說，他從過去就透過區長要和業者見面，但都見不到業者的面，「是他們不想見我呀」。

侯友宜表示，他希望在產業復甦和被害人補償上能達到雙贏，他樂見在議員協助下，指派經發局和業者就園區再造進行協商，希望能促進八里的地方繁榮，不要再荒廢下去並製造公安問題。