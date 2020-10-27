八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

八仙樂園遭遇塵爆後荒蕪5年多，新北市議員鄭宇恩今指出，10月到八仙樂園現勘，園區現況還可以但離重啟、復業還遙遙無期，業者苦無窗口。新北市長侯友宜說，從他當副市長到現在上任市長，透過關係、機關接觸但業者都拒見，也不希望繼續荒廢造成第2次公安意外。

新北市府今年8月市政會議時，侯友宜在會議中指出，八里拚發展卻遭遇大家的痛，未來將以企業協助主動幫忙八仙樂園，創造業者、市府、被害者3贏局面。經發局長何怡明也說，有業者表明有興趣，經發局擔任中間者角色，協助媒合。

鄭宇恩今在議會總質詢指出，地方跟中央、市府大家都希望有樂園型態繼續在八里，市長曾說過八仙復業可以提供受害者就業機會，並取代部分賠償金，不只是八里需要有自己的樂園，也可成為新北讓小朋友、放電玩樂地方。

鄭宇恩表示，她去現場八仙樂園現場看，經理因這意外誠心修佛，每天都在思考為什麼在自己身上發生這麼多條人命，八仙與相關企業拿出約2億元，還有20億元被假扣押，有意願重啟但沒有經費可使用，希望能與市府坐下好好談一談。

侯友宜說，他的窗口很多都見不到面，他想見業者，但業者不想見他，包含經發局、觀旅局、2任的八里區長都去找業者，不會苦無窗口，他也希望樂園能夠重新復甦，但要先確定業者有願意來溝通。