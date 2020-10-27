北台最大眷村將委外營運 議員憂「變成下一個松菸」

新北市空軍三重一村占地約 1.4 公頃，為北部地區僅存防砲眷村，也是北台灣最完整、規模較大的眷村歷史建築。市議員彭佳芸今質詢時指出，市府明年將推動三重一村OT委外營運，雖合約載明戶外廣場、遺跡、眷舍展示、藝術家進駐等不得低於3成，但比例仍過低，恐變成下一個松菸，淪為商場。市長侯友宜表示，會責成文化局再研議，「眷村的文化跟特色一定要保留住」。

彭佳芸指出，市府目前在三重一村辦理許多活動，也有樂活創意家駐村計畫，民眾反應都相當不錯，但若未來委外營運後，駐村藝術家恐面臨被迫離開的命運，權益將受損。

文化局長龔雅雯回應，會透過兩種做法，若駐村藝術家表現很好，文化局會協助媒合給未來的營運團隊；若藝術家願意，也可幫忙尋覓其他表演場域，持續藝術創作。

彭佳芸也提出，若市府已管理得很好，為何要委外經營？且委外時間長達15年，雖合約載明戶外廣場、遺跡、眷舍展示、藝術家進駐等不得低於3成面積，但比例仍過低，應該提升至5成，才能保留眷村文化，避免變成下一個松菸，淪為百貨商場。

侯友宜表示，三重一村辦的形式跟態樣已建立口碑，但新北的公有場館越來越多，文化局人力有限，目前三重一村僅使用三分之一不到的區塊，OT後可辦理更多元性的活動，發展更多眷村美食及文化，更加蓬勃發展；另也會責成文化局研擬保留範圍，「眷村的文化跟特色一定要保留住」。