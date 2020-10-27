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2024總統熱門人選 侯友宜、賴清德交頭接耳談這個
新北市長侯友宜、副總統賴清德2人今在資深績優村里長及民政人員表揚大會碰面，由於美麗島電子報昨公布2人為2024總統大選可能人選的前2名，新北市議員李坤城今在議會詢問侯友宜，2人都在聊什麼。侯友宜說，都在聊萬里的事。
美麗島電子報昨公布最新民調，對於2024總統大選可能人選，10月份民眾的信任指數分別是侯友宜71.9%，賴清德58.7%緊追在後，其次依序為鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％、柯文哲45.9％。
李坤城說，侯友宜、賴清德都在同一個場合，兩人是否交頭接耳，都在聊些什麼，有沒有找賴副總統來吃萬里蟹，由於2個人是民調前2名，不知道有沒有相互分享心得。
侯友宜表示，因為賴清德是萬里人，有特別請教副總統萬里還有哪些要做好，賴有講一些溪流的事情，不過有些涉及到中央權責，希望大家一起努力。另也相信賴清德知道萬里蟹很出名，所以沒講吃東西的事，都在講萬里建設。
侯友宜說，賴清德是萬里出生的副總統，又是新北市民，對萬里大小事很關心，他理當跟賴詢問還有什麼事可以再做，賴有一些想法跟做法，他會他做得到的就會努力做好。
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