2024總統熱門人選 侯友宜、賴清德交頭接耳談這個

新北市長侯友宜、副總統賴清德2人今在資深績優村里長及民政人員表揚大會碰面，由於美麗島電子報昨公布2人為2024總統大選可能人選的前2名，新北市議員李坤城今在議會詢問侯友宜，2人都在聊什麼。侯友宜說，都在聊萬里的事。

美麗島電子報昨公布最新民調，對於2024總統大選可能人選，10月份民眾的信任指數分別是侯友宜71.9%，賴清德58.7%緊追在後，其次依序為鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％、柯文哲45.9％。

李坤城說，侯友宜、賴清德都在同一個場合，兩人是否交頭接耳，都在聊些什麼，有沒有找賴副總統來吃萬里蟹，由於2個人是民調前2名，不知道有沒有相互分享心得。

侯友宜表示，因為賴清德是萬里人，有特別請教副總統萬里還有哪些要做好，賴有講一些溪流的事情，不過有些涉及到中央權責，希望大家一起努力。另也相信賴清德知道萬里蟹很出名，所以沒講吃東西的事，都在講萬里建設。