緬甸華僑最愛住這 光明點燈節號召全民抗疫

緬甸移民回台定居的華僑共有10萬多人，其中新北市就有8萬多人，超過半數在中和區生根。中和區公所今舉辦「2020緬甸光明點燈節」記者會，特別用小燭光排出了「No COVID-19」的字樣，表達全民同心協力對抗疫情的決心，並號召民眾10月31日來中和華新街參與緬甸文化盛會。

中和區長賴俊達指出，新北市擁有來自全球120多個國家的新住民及移工，中和是全國緬僑居住最多人的地區，大部分又聚居在南勢角一帶，因此緬僑們早已深深融入新北市的大家族中，並且在中和華新街形成異國美食聚集地及商圈。

賴俊達表示，點燈節相當於我國熟悉的中秋節，滿月之夜家家戶戶團聚在一起，點燃燈燭、高掛燈籠，為佛陀點亮降臨人間之路，感謝一年來的守護，亦祈願未來平安健康，並叩拜長輩感謝生養、教育、提攜之恩。