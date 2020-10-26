第74屆商人節慶祝活動 侯友宜親贈獎狀

新北市商業會於今日上午於新北市府舉辦第74屆商人節慶祝活動，包括建設、電器、糕餅等50多種類型商業公會參加，新北市長侯友宜頒發獎狀表揚14家優良商號，共同為致力推動優良商業環境與熱心公益的傑出商號喝采。

新北市長侯友宜表示，今年為新北市升格十周年，將以「新連結」、「新美學」、「新創生」、「新領導」、「新趨勢」及「新住民」6大面向為願景，創新發展新北市下個10年，並持續以「招商一條龍」提供土地媒合與法律諮詢等服務；以「參展補助」、「創業貸款」提供資金媒合及補助、專業團隊輔導等資源。

侯友宜指出，市府還會辦理各式活動，增加業者曝光，提高地方經濟。此次透過頒發「優良商號市長獎」，鼓勵企業積極響應市府政策，營造一個優良競爭的商業環境，共同創造「安居樂業」的新北市。

新北市政府與商業會合作辦理商人節逾11年，至今已表揚955位優秀業者，在今年獲得「優良商號」殊榮的企業中，「博惠藥局」長期參與歲末寒冬送愛心活動，主動關懷育幼院兒童，無私的奉獻愛心；「幸大建設開發股份有限公司」長期關注弱勢族群並定期捐款，包含921大地震捐款、八仙塵爆捐款、冬令救濟活動等；「德銘眼鏡有限公司」長期參與偏鄉地區弱勢家庭視力保健及推廣，並走入偏鄉進行衛生教學與指導配鏡，讓弱勢族群擁有優良視覺品質的珍貴資源。

經發局補充，商業會除努力協助商業發展更致力於公益活動，為社會無私的奉獻，獲獎人和單位都是企業界、服務業的精英，經過嚴格評選，獲得這項殊榮，實至名歸；期望未來能繼續給予市府支持與協助，共同為市政和產業發展的永續經營共同努力。