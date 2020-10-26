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安養機構稽查少？ 北市：持續稽查建立查報單一窗口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員質疑大火發生後，市府訪查稽查家數太少，社會局表示，北市府已跨局處檢討及啟動策進作為，研擬歇業機構跨部門追蹤的標準作業流程。圖／北市社會局提供
議員質疑大火發生後，市府訪查稽查家數太少，社會局表示，北市府已跨局處檢討及啟動策進作為，研擬歇業機構跨部門追蹤的標準作業流程。圖／北市社會局提供

北市內湖未立案安養大火釀3死不幸。有議員質疑，內湖安養大火發生至今，扣除假日，公務員應有18個上班日，但全北市99家機構，社會局到目前卻僅查14家，「連1天查1家都沒有，社會局還有良知？」北市社會局回應，內湖大火後，市府已針對近5年歇業機構，追蹤住民安置及照顧，並稽查7處疑似未立案機構，其中查獲2處的確未經立案。

至於有立案的99家老福機構查核，市府無預警跨局處公安稽查14家，還有府級公安稽查1家、專案夜間稽查4家、市民陳情案件稽查4家。目前也啟動與民政局的中低收入戶0至2類「單一口」長者訪視，11月底前就會訪視完畢。

北市社會局今天於議會民政委員會專案報告「社會局機構及委託經營老人福利機構之管理機制精進策略」，議員質疑大火發生後，市府訪查家數太少，社會局表示，北市府已跨局處檢討及啟動策進作為，研擬歇業機構跨部門追蹤的標準作業流程。

社會局表示，年度無預警跨局處稽查機構公共安全，第三季已累計78家，另外大火案後，針對立案99家老人福利機構查核，跨局處無預警公安稽查14家，府級公安稽查1家，專案稽查夜間照護人力4家，市民陳情案件無預警稽查4家。

至於衛福部109年度住宿機構品質提升卓越計畫，社會局亦查訪25家老福機構；社會局亦針對社區及機構內，低收入戶0-2類無親屬的長輩，進行追蹤訪視，預計11月底前完成訪視調查。 

社會局提到，近5年台北市歇業的12家老人福利機構，社會局9月28日前，也完成實地至原址複查，確認現場均已變更用途或重新裝修，無實際照顧情形。另外，追蹤歇業機構203名住民，其中86名業已亡故，111名安置於合法立案機構，6名家屬親自照顧。 

北市 大火 公安

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