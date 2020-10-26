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維他命棒流竄校園 侯友宜怒：詐騙集團騙孩子吸菸
民進黨新北市議員羅文崇今質詢指出，校園近日流竄「水果維他命棒」、「提神能量棒」等類菸品，成分不明，學生若因好玩或跟風而吸食，恐影響身體健康，甚至染上菸癮；對此市長侯友宜怒批，「這些都是詐騙集團，騙孩子吸電子菸、尼古丁」，將要求局處嚴格查察，也希望議會支持電子菸自治條例快速通過。
羅文崇提出近年新北中學生使用電子菸的數據，2014年國中生使用比例2.9％，2019年4.1％；2014年高中職生使用比例1.9％，2019年7.5％，皆呈現飆升狀況。
羅文崇表示，近日有家長陳情，號稱水果維他命棒、提神能量棒的類菸品流入校園，不用加熱充電，吸食時還會發光，外型鮮豔又散發淡淡果香，讓許多孩子爭相吸食，但恐造成不良影響，甚至轉而吸食紙菸。
侯友宜表示，該類菸品根本就是詐騙集團，騙孩子吸電子菸、尼古丁，會要求衛生局、教育局嚴格查察，但要有效解決，還是需要電子菸自治條例能快速通過，希望議會能多支持。
教育局長張明文說明，目前已有「高中以下學校禁用電子煙實施要點」，禁止校園使用類菸品，此外新北市電子煙自治條例正在議會審議，希望儘速通過，透過罰則防止類似行為。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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