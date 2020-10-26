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汐東線拚明年動工 侯友宜：中央核定前能動先動
為了力拚捷運汐東線能在明年動工，新北市長侯友宜今接受質詢時指出，汐東線綜合規畫已過，會向中央爭取趕快核定，等待核定前，將先推動都市計畫變更，再同時談基隆捷運系統整合。
市議員張錦豪今質詢時指出，從汐東線東湖站要轉至文湖線東湖站，需要走一條280公尺的連通道，對汐止人來說相當辛苦，市府應爭取將汐東線延伸至環狀線舊宗路東環段，以連接板南、松山線，效益才會更高。
侯友宜表示，如果能銜接到SB07舊宗路東環段很好，至於目前的280公尺連通道，已跟捷運局說，盡量縮短路廊或架設快速電梯。
對於如何確保汐東線能在明年動工，侯友宜說，13日已經開過第一次會，會跟部長建議趕快開第二次，目前汐東線綜合規劃已通過，等待行政院核定中，「可以動就先動」，將跟交通部報告，核定前先做汐東段的都市計劃變更，再同步討論基隆捷運整合問題。
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