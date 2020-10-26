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助新住民融合 金山公所拍家鄉菜教學影片

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所臉書官網上最近推出三支特別的影片，由新住民朋友進行家鄉菜教學，拉近台灣人與新住民朋友的距離。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所臉書官網上最近推出三支特別的影片，由新住民朋友進行家鄉菜教學，拉近台灣人與新住民朋友的距離。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所臉書官網上最近推出三支特別的影片，由新住民朋友進行家鄉菜教學，區公所希望藉由料理能夠拉近台灣人與新住民朋友的距離，也透過這群新住民朋友的自信展現能夠鼓勵更多的新住民，展現自我也可以在地融合。

新住民適應台灣生活不易，為了幫助新住民落地生根在地融合，今年金山區公所想出相當特別的計畫，要讓新住民朋友做拿手的家鄉菜，透過拍影片的方式教大家如何做異國料理，也透過不同國家的料理來認識新住民的家鄉文化。

金山區長廖武輝說，金山區的新住民朋友相較新北其他區域比例偏高，區公所希望生活適應不只是讓這群新住民朋友單向的認識台灣在地文化，更加也是要雙向的讓台灣人體驗新住民朋友的家鄉味道，期待透過料理能夠拉近彼此之間得距離。

金山區公所承辦徐苡寧表示，這次的企劃挑選了三位新住民，嫁來台灣都有20年以上，教學的菜色分別是薑黃咖喱雞、椰絲球以及海陸薑黃餅，可以看出料理過程當中，因為是最熟悉的家鄉菜，新住民都紛紛展現自信、熱情，金山區公所將三支道地家鄉料理影片上傳臉書，想要烹調異國料理的民眾不妨上網看影片學習，嚐美食也認識新住民文化。

新住民 金山 台灣人

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