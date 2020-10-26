汐科站遊民喝酒便溺 民憂成環境治安死角

汐止區汐科火車站週邊人來人往，緊鄰的人行道上卻有遊民睡覺喝酒，也造成路過小朋友或是夜歸婦女心生恐懼，雖相關單位已經安置過，不過，遊民還是又跑回來。地方呼籲民眾不要再給金錢上幫助，最好還是打電話給110，才是好的處置辦法。

民眾指出，遊民會在鐵路橋下人行道睡覺、旁邊還有不少酒瓶，週邊環境髒亂，而且這樣的情形大概一年，斷斷續續，尤其汐科火車站旁的人行道，每天來來往往的人很多，遊民落腳在這裡，除了睡覺，還會聚集喝酒，家長牽著小朋友經過，或是夜歸婦女走這裡，都心生恐懼，還有隨地便溺環境衛生真的不好。

大同里長黃翠華說，已經有打電話給市府社會局的遊民安置所，並且也送到遊民安置所，只是他會不斷的回來汐科火車站這邊，一直不斷重覆這樣的行為模式，而且有時候會一個遊民變兩個，最多還三個遊民，希望民眾不要再給他們錢，因為，一直以來遊民拿著好心民眾的錢，就會到一旁的便利商店買酒喝，問題沒辦法解決，所以，最好還是打電話給110，這才是好的處置辦法。

市議員廖先翔表示，遊民的部分一直以來市府都有邀請他們到安置的地點安置，或是鼓勵他們回歸家庭，不希望他們餐風露宿，同時也不希望他們在這裡飲酒或抽菸，影響市容或是經過民眾沒有安全感，所以，呼籲民眾不要再給金錢上的幫助，給新北市政府或是家庭，有更多著力的空間，鼓勵他們回歸原本的家庭或是到市政府安置的地方。