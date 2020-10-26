瑞芳公所影音剪輯課 學手機記錄人文特色

台灣大寬頻觀天下有線電視為推廣公用頻道的使用，今(26)日來到瑞芳區公所開辦影音學堂，不僅教用手機影音剪輯軟體的使用，也希望公所人員能善加利用手機拍攝，記錄區內的人文特色或業務成效，並將作品授權在公用頻道播出，讓更多民眾看到瑞芳區的現代風采。

瑞芳區長施玉祥表示，去年八月感謝觀天下有線電視在貢寮區新住民關懷協會開辦影音學堂，課程中當時身為貢寮區長，曾希望公所人員也能開辦課程，增進影像紀錄能力，推廣公所業務，而今年來到瑞芳區公所服務後，便積極邀請觀天下有線電視合作影音學堂課程，希望方便公所同仁記錄下更多有趣精彩的活動點滴。

透過老師一步步教導，不常接觸手機影音剪輯的公所人員們，也開始對app的各項功能產生興趣，平時紀錄活動拍下的照片，都能透過模板、濾鏡、轉場效果，產生獨特風格，而老師也叮嚀影片應設定在三分以內，且轉場速度應配合文字說明跟圖片風格做調整，看的人才不會吃力，也更幫助影片的宣傳。

瑞芳區長施玉祥表示，公所人員在業務上，不管是對活動紀錄或預告，利用設計短影音的方式，比起海報、圖片會更加生動，在串流媒體的分享也會更吸睛，課程後希望同仁多加練習，提升剪輯經驗，讓影片呈現更加順暢、有看點，記錄下瑞芳區獨特的風采。