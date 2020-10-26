淡水熱氣球快閃秀 民眾體驗走入10米球體

新北市淡水區「滬尾藝文休閒園區」舉辦「光彩熠熠-綻放滬尾」迷你熱氣球快閃秀，雖然無法升空，也讓民眾走進10米高的球體內，免費體驗在熱氣球當中的感受，10/31-11/1)兩天，將再攜手天際航空，讓民眾體驗熱氣球的風彩。

「光彩熠熠-綻放滬尾」迷你熱氣球快閃秀，在新北市政府經發局、台東縣政府及淡水區公所指導，及黑松股份有限公司贊助下，舉辦熱氣球 Walk in 體驗，專業團隊帶領走進10米熱氣球球體內，一睹熱氣球內部壯麗景色。

將捷文創總經理陳淑慧表示，過去民眾只能夠在台東看熱氣球，這一次邀請到同樣的專業團隊，在淡水綻放大型熱氣球，雖然無法升空，不過在充氣之後，讓民眾走進10米高的球體內，免費體驗在熱氣球當中的感受，在淡水就可以享受的到。

民眾表示，相當驚奇，竟然在新北就可以看到熱氣球，帶著孩子進到裡頭拍照非常特別。

除了廣場的戶外熱氣球之外，在廣場室內，有3顆近7公尺高的「迷你熱氣球」進行快閃光雕秀，是全台首次「迷你熱氣球」在室內展演。

熱氣球專業團隊天際航空經理陳怡伶表示，戶外熱氣球體驗，是屬於熱氣球升空前的冷膨脹階段，熱氣球就算不升空要展開球體充氣，也是必需在風速7節以下，以當天氣候來說，只可以在廣場有建築與樹木的遮擋下進行，執行團隊也相當難得，首次來到淡水成功進行活動，而下一次將會在10/31-11/1)兩天，讓民眾體驗熱氣球的風彩。