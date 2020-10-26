坪林茶葉疑受人造雨損害 損失逾6成

新北市坪林區為台灣包種茶主要產區，但近日因連日來的下雨，導致冬茶的嫩芽都枯掉，損失達6成，新北市議員陳永福懷疑是翡翠水庫人造雨所致，要求市府查明究竟是天災還是人禍；新北市長侯友宜回應，已要求中央前往坪林確認原因，若真是人造雨所致，將要求賠償。

坪林為台灣包種茶主要產區，種植面積約478公頃，主要種植品種為青心烏龍，農友最主要的收益來源為春茶及冬茶。陳永福表示，今年冬茶在萌芽階段期間就有高達六成的新芽都有落葉情形，整年心血化為泡影，農民欲哭無淚。

陳永福指出，近日大雨已連下20多天，這是不正常的情形，懷疑是中央在翡翠水庫製造人造雨，導致坪林茶葉枯損，要求市府查清原因。

侯友宜表示，農業局已邀農委會農糧署及改良場在29日共同會勘，確認是否為人造雨所致，若中央有責任，會要求農委會賠償，也會請中央未來要製造人造雨的時後先與地方達成共識。

另外，新北市議員張錦豪也在質詢時提到，金山杜鵑產量占全台9成，但今年銷收狀況不佳，有民眾種了30萬株只賣出23萬株，倒掉7萬株，損失慘重，希望政府不要只在植樹節才想到金山杜鵑花。