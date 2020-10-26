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北市動物之家犬貓超低認養率 議員譏「命運終點站」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員指出，動物之家認養率逐年下降，建議市府應加強多元認養管道。圖／udn買東西提供
北市議員指出，動物之家認養率逐年下降，建議市府應加強多元認養管道。圖／udn買東西提供

台灣「流浪動物零安樂死」政策於2017年上路後，全台公私立收容所面臨流浪犬貓爆量問題，北市議員潘懷宗指出，北市動物之家流浪犬貓認養率逐年下滑，造成動物之家收容量超收近400隻；2018年實施「TAS浪愛滿屋」計畫成效不彰，3年被認養的流量犬貓僅202隻，建議動物之家應加強多元管道，讓更多流浪犬貓有更多機會獲得認養。

根據北市動保處收容組統計顯示，近三年認養犬貓人數逐漸減少，被認養犬貓年齡多集中「1至3月齡」及「未離乳」，銀齡犬貓乏人問津，今年1至9月，7歲以上銀齡貓領養人數僅9位。

截至今年10月18日止，動物之家飼養收容犬貓的在養數，流浪犬達662隻、流浪貓342隻，共計1004隻，其中，7歲以上犬貓高達180隻，占在養數17.92％，且在養數量已遠超過原收容量610隻，超收近400隻。

潘懷宗指出，北市動物之家號稱是流浪犬貓的「幸福轉運站」，但動物之家提供「現有犬貓收容期限」資料顯示，有3成8犬隻須在動物之家待3年以上才被認養，待5年以上不在少數，幸福轉運站反成「命運終點站」。

另外，北市「TAS浪愛滿屋」計畫，經由商店、動保協會與志工協助動保處舉辦活動，推廣愛心認養，且去年7月還推出「認養犬貓投保寵物保險」，認養符合資格的流浪犬貓，即送一年免費寵物保險。

但計畫啟動至今，成功被認養流浪犬僅40隻、流浪貓162隻，3年下來總計202隻，成效有待加強；寵物保險實施後，截至今年9月30日止，認養率為47.28％ ，較去年同期的50.53％低，實施前2018年認養率甚至高達67.1％，顯見寵物保險對提升認養率並無明顯提升。

對於流浪犬貓認養問題，北市府政策仍停留在擴充興建新的動物之家，未來將斥資6.22億，於內湖動物之家原址新建新動物之家，預計收容500隻流浪犬、250隻流浪貓，治標不治本。

潘建議，北市動物之家應加強多元領養管道，與市區寵物店合作增設領養點，把認養管道融入民眾生活；第二透過輔導協助民間收容場，有效紓解燃眉之急；第三，主動尋找適合認養者，舒緩老犬在養比例。

對此，動保處長宋念潔表示，「TAS浪愛滿屋」計畫推出初期僅與寵物相關業者合作，直到今年才擴大與其他業者，如漫畫店等評估後適合犬貓展示、提供民眾認養地點等，都成為浪愛滿屋合作對象，成效還算不錯。

宋念潔，雖然現在僅提供一年免費寵物保險，是否能夠續約後續還要討論成本等問題；關於設立多元領養管道、輔導民間收容場及主動出擊尋找認養者等建議，未來都會研議。

認養 動物之家 流浪犬

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