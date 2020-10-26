「向左閃還向右閃？」 汐止鬧區電線桿卡人車通行

新北市議員張錦豪今質詢時指出，汐止區最熱鬧的中興路及康寧街一帶，平時車流繁多，但康寧街上卻有多根電線桿影響用路安全，機車騎士行經時，常面臨「向左閃還向右閃」的抉擇，險象環生。市長侯友宜表示，已跟台電董事長會面兩次，商談遷移電箱，並盤點各區電線桿，逐路段整頓；經發局長何怡明說，全市已盤點102案，將於2022年拔除774根電線桿，完成電纜下地。

張錦豪指出，汐止社后地區地狹人稠，市容跟交通極需改善，尤其康寧街多根佇立於路旁的電線桿，機車難騎、行人難走，一抬頭也滿是電纜，有礙觀瞻。目前市府正在施作同興路打通至康寧街的工程，欲解決當地交通壅塞問題，也應一併將電纜下地列入規畫，盡速設計、同步施工。

侯友宜表示，已與台電董事長會面兩次，針對電箱影響人行空間處，已盤點549案，將盡速整頓完成，另有急迫性地點，「該做要趕快做」，也已盤點各區路段的電線桿，將依序逐條整頓。

何怡明表示，為了整頓電線桿亂象，市府已會勘超過200處地點，其中以人行寬度不足、人口密集區、15米道路處的102案優先，將於2022年完成75案，總計可拔除774根電桿，完成電纜下地。