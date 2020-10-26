無人自動選物機賣18禁產品 青少年輕易就能買

近年選物機發展快速，甚至有業者發展出無人自動選物機，其中不乏18禁產品，民眾只要輸入密碼就能進到小房間購買，但因密碼容易取得，許多未成年輕易就能取得情趣用品，新北市議員羅文崇今日在議會質詢時，要求新北市好好落實把關工作；新北市長侯友宜表示，市府目前已稽查了11家無人自動販賣機店家，8家開罰、3家調查中。

羅文崇表示，自動選物機加盟金只要60萬，技術門檻低，業者容易進入，加上民眾喜愛，近年越開越多家，有業者開始賣起18禁產品，也讓害羞的民眾能夠大方選購自己想買的情趣用品，這其實是相當有創意的想法。

羅文崇說，但無人自動選物機最大的問題就是沒有店員可以把關，雖然店家都會設置密碼，但許多18歲以下青少年會從網路、通訊軟體獲得進入店家，購買情趣用品、18禁產品，這是相當嚴重的問題；另外，現在很流行大型廣告車，還有業者會播放色情廣告，要求市府拿出應對方法。。

侯友宜表示，目前市府已經對8家無人自動選務機業者開罰，另外3家仍在調查中，目前社會局已在與相關單位討論，還是希望能協助、輔導業者快速合法化。

侯友宜表示，若大型廣告車真的在路上撥放色情影片廣告，就會違反刑法，員警可以依刑法妨礙風化辦該業者。