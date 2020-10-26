士北科再流標挨批淪爛攤 柯文哲： 今年不利投資

北市府最大招商案「北投士林科學園區」再度流標，議員王欣儀質疑，台北市長柯文哲留下爛攤子給下一任市長，恐在卸任前被投資人3振出局。台北市長柯文哲今天表示，今年全球經濟衰退，全世界只有台灣的GDP還正成長，全世界下降五點多，今年是投資的不利年分，標案300億元要找到大廠出來投資，但現在大廠都相對保守。

號稱台北市下一個產業發展引擎的北投士林科技園區，將串聯內科、南軟產業發展，目標打造台北科技產業廊帶，預計可創造將近1.8萬個工作機會，且年產值高達208億元，不過卻一年兩度流標，柯文哲說，今年是不利投資的一年，大企業都相對保守，副市長蔡炳坤表示，北市府今天晨會也開會檢討，會針對標案重新檢討。