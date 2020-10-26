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環狀線隔音牆驗收作業 台64線今晚封閉秀朗橋上橋匝道

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
環狀線景平路往新店方向27日起道路封閉進行柏油路刨鋪作業。圖／北市捷運局提供
環狀線景平路往新店方向27日起道路封閉進行柏油路刨鋪作業。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線為進行高架橋高架橋鋼箱梁及隔音牆驗收作業，從10月26日起至10月31日止，台64線西行往板橋方向，將封閉秀朗橋端上橋匝道，改由安平路匝道上橋。

捷運工程局第一區工程處土木第四工務所指出，施工期間為每日晚間23時至隔日凌晨6時，並進行台64線（秀朗橋端匝道）交通維持改道作業。

另外，自10月27日至10月31日止也將辦理北市中和區景平路、中正路往板橋外側車道，及景平路、秀朗路口至成功路口往新店方向道路柏油路刨鋪作業，施工時間也是每日晚間23時至隔日凌晨6時。

施工期間將有交通維管及替代道路，景平路往新店方向（秀朗路口至成功路口）施工進行道路封閉時，將調撥1車道至西行方向維持西行方向2車道通行。

景平路往板橋方向（中正路）進行道路改善作業時，施工封閉外側車道西行方向1車道通行。

環狀線景平路往新店方向27日起道路封閉進行柏油路刨鋪作業。圖／北市捷運局提供
環狀線景平路往新店方向27日起道路封閉進行柏油路刨鋪作業。圖／北市捷運局提供

車道 捷運環狀線 高架橋

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