重機獨佔1格汽車停車位 北市議員：建議規定停2輛

我國目前約有17萬輛紅牌及黃牌重機，北市約有2萬4000輛，北市議員洪健益指出，紅黃牌重型機車開放停放汽車停車格，但常見一格汽車位只停一台，嚴重擠壓其他重機騎士停車格數量，建議規定一格車位停兩輛；另有議員質疑，不管幾輛重機停在1格汽車停車位都需付一格費用，沒有誘因宣導重機騎士分享空間給其他人，建議能減半停車費用。北市停管處回應，沒有限定1格汽車格一定要停兩台重機，停車費用問題將會研議。

洪健益表示，經常看到一格汽車格停放1輛重機情況，造成其他重型機車騎士停車格一位難尋，目前看起來有部分地區實施一格停兩台，但宣導不佳，導致出現很多一格車位只停一台重機的情況。

洪說，建議市府規定一格汽車停車位停兩台重機，才有辦法釋出更多汽車停車位，若全面開放汽車停車格給重機停放有爭議，是否能規定每個街區路邊的汽車停車格開放數個給重機？

停管處長李昆振表示，目前公用停車格位有用藍線畫對角線的方式，引導大型重機一邊停一格，讓一格汽車格可以停兩台重機。現在的確有大型重機直接停在汽車格正中央，汽車格位上，若只限定某幾格停車位可停，執行上有困難，重機比照汽車管理，就是可停汽車格位，畫對角線可以停兩台，也可以停一台，僅是引導重機而已。

洪健益指出，市府就算畫格位仍無法引導重機騎士一格停兩台，若一輛重機停在畫兩格車位的汽車停車位，是否要收取兩輛重機的停車費用？如何宣導並釋出更多汽車停車格讓駕駛、騎士使用為重點。

交通局長陳學台解釋，按照目前法規，沒有限制一格汽車停車位要停幾輛重機，只要能在格子裡就好，很多重機騎士可能不是很清楚，以為只有用藍線分隔的停車位才能停，事實上只要是汽車格都能停一輛以上重機。

陳學台表示，會用藍線畫對角線這樣的方式，也是當初與重機相關協會討論出的結果，針對重機停汽車停車位及一格停兩輛的議題，未來可以積極宣導。

李昆振指出，黃牌重機雖然體型較小，但行駛、停車仍比照大型汽車管理，目前全國有17萬輛紅牌及黃牌重機，其中，台北有約2萬4000輛紅牌及黃牌重機，而北市路邊汽車停車位約有4萬9000格，加上室內、立體公有停車格，總計約有10萬格停車位。

目前北市每月開出5000張重機停車收費單，顯示重機停放汽車停車格的數量並不多。李昆振表示，重機騎士基本是「重機不離身」，很多時候只是暫停幾分鐘，若要長時間停放都傾向停在專用停車場。若停在汽車停車格，不管是幾台停放在一格停車位，都會收取一車格停車費用。

議員苗博雅質疑，一輛重機獨占一格汽車停車格情況頻見，為釋出更多停車空間劃設對角線宣導一格停兩台，但騎士都要付一格停車費用，對於宣導一格停兩台政策完全沒有誘因，建議停車費用減半。

對此，李昆振表示，許多大型重型機車車體龐大，很多車主怕車體遭刮傷或損害，都傾向一輛車放一格車格，未來仍會向重機協會溝通、討論及宣導，針對停車費減半部分也會研議。