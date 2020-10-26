快訊

台中男打流感疫苗病危、新加坡宣布停用 賽諾菲藥廠回應了

文創董座淋汽油影片曝！高嘉瑜服務處人員壓制 雙方驚險拉扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北65歲以上長者牙齒免費塗氟計畫 達成率僅2%

聯合報 / 記者吳亮賢張睿廷／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍認為新北市「長春固齒」政策執行率差，要求市府積極推廣。記者張睿廷／攝影
新北市議員戴瑋姍認為新北市「長春固齒」政策執行率差，要求市府積極推廣。記者張睿廷／攝影

新北市議員戴瑋姍今在議會質詢時指出，新北市希望提供長者健康的牙齒，在「長春固齒」計畫中提供65歲以上長者每年免費塗氟一次，立意良善，但新北50萬長者每年平均只有1萬人左右使用到這項補助，執行效率不佳；新北市長侯友宜回應，牙齒會間接影響長者健康，我們會更努力推動計畫，同時也藉由醫師讓長者了解保健觀念。

戴瑋姍表示，WHO近年有一個「80、20」計畫，也就是希望80歲長者都保有20顆健康牙齒，若牙齒不健康，進食量會減少，營養不均衡，導致生病，嚴重還會失智。

戴瑋姍說，108年長者塗氟人數約1萬人、今年截至9月底約7千人，但新北約有50萬人，長春固齒計畫的政策執行率相當差，要求市府推廣並提供長者裝設假牙補助。

新北市衛生局長陳潤秋表示，市府持續都有在與醫師公會討論如何宣傳政策，讓更多長者到牙醫接受長春固齒計畫的免費塗氟，但最重要的仍是利用此機會，對長者做衛生教育。

牙齒 戴瑋姍

延伸閱讀

戴瑋姍批「漢子打妹子」 侯友宜否認打壓議員問政

綠議員嗆侯友宜為大群館卡配合款 要副市長測謊背書

新北正妹議員爆侯友宜卡配合款：「為大群館懷恨在心」

蘇貞昌、陳時中道歉疫苗不夠 綠議員：侯友宜也要道歉

相關新聞

新北收回環狀線怎轉虧為盈？ 侯友宜祭這三招

新北市長侯友宜多次喊話要提早收回捷運環狀線第一期經營權，卻被台北市長柯文哲反酸「刷聲量」，新北市議員戴瑋姍今質詢侯友宜，...

新北要搶環狀線？ 侯友宜：從來沒打算當領頭羊

近來雙北為環狀線不斷隔空交火，新北市長侯友宜表示，新北從來沒打算當領頭羊，只是希望將自己境內的環狀線收回來自己管理，「這...

柯文哲：大巨蛋我是來善後的 不是我造成的

台北市設市百年系列活動，邀請各國駐台大使和代表至北市文獻館參加慶祝活動，台北市長柯文哲以主人身分在會場歡迎與會使節代表，...

環狀線隔音牆驗收作業 台64線今晚封閉秀朗橋上橋匝道

捷運環狀線為進行高架橋高架橋鋼箱梁及隔音牆驗收作業，從10月26日起至10月31日止，台64線西行往板橋方向，將封閉秀朗...

重機獨佔1格汽車停車位 北市議員：建議規定停2輛

我國目前約有17萬輛紅牌及黃牌重機，北市約有2萬4000輛，北市議員洪健益指出，紅黃牌重型機車開放停放汽車停車格，但常見...

新北65歲以上長者牙齒免費塗氟計畫 達成率僅2%

新北市議員戴瑋姍今在議會質詢時指出，新北市希望提供長者健康的牙齒，在「長春固齒」計畫中提供65歲以上長者每年免費塗氟一次...

安養大火檢討 議員拍桌怒：18天僅查14家 還有良知？

台北市內湖安養機構大火釀3死不幸。台北市社會局相關管理機制精進作為，將針對公辦或委營老福機構，改為平均考核甲以上才續約；...

李登輝遺願三芝蓋紀念圖書館 侯友宜：盡力配合

前總統李登輝今年7月逝世，他逝世前一直有個願望，希望能在故鄉三芝蓋設圖書館，新北市議員陳世榮今日在總質詢時提到此事，希望...

新北96%露營區不合法 非法蒙古包橫行水源保護區

新北市議員張錦豪今於議會質詢時指出，隨著露營風氣盛行，全台各地露營區「變態」般地快速新增，以新北市而言，131處露營區僅...

新北國際紀錄片月登場 神明事務所等29部電影免費看

2020新北市國際紀錄片月將於明天日登場，展開為期1個月的放映活動，10月27日至11月19日在「府中15-新北市紀錄片...

高以翔、華晨宇有愛 粉絲捐贈飼料關懷流浪動物

新北市中和動物之家近來連續2天收到愛心人士捐贈大量狗貓飼料，分別是已故男星高以翔粉絲們集資捐贈36包共540公斤狗飼料，...

民代要求管理高風險遊憩活動 侯友宜：會盡力管理

新北市議員張維倩今日在議會總質詢時提到，近來休憩活動越來越多，包括攀岩、SUP、放風箏、滑板車等，這些活動都具高危險度，...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

桃捷綠線施工 車道減塞爆惹怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。