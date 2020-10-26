新北65歲以上長者牙齒免費塗氟計畫 達成率僅2%

新北市議員戴瑋姍今在議會質詢時指出，新北市希望提供長者健康的牙齒，在「長春固齒」計畫中提供65歲以上長者每年免費塗氟一次，立意良善，但新北50萬長者每年平均只有1萬人左右使用到這項補助，執行效率不佳；新北市長侯友宜回應，牙齒會間接影響長者健康，我們會更努力推動計畫，同時也藉由醫師讓長者了解保健觀念。

戴瑋姍表示，WHO近年有一個「80、20」計畫，也就是希望80歲長者都保有20顆健康牙齒，若牙齒不健康，進食量會減少，營養不均衡，導致生病，嚴重還會失智。

戴瑋姍說，108年長者塗氟人數約1萬人、今年截至9月底約7千人，但新北約有50萬人，長春固齒計畫的政策執行率相當差，要求市府推廣並提供長者裝設假牙補助。

新北市衛生局長陳潤秋表示，市府持續都有在與醫師公會討論如何宣傳政策，讓更多長者到牙醫接受長春固齒計畫的免費塗氟，但最重要的仍是利用此機會，對長者做衛生教育。