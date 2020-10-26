新北收回環狀線怎轉虧為盈？ 侯友宜祭這三招

新北市長侯友宜多次喊話要提早收回捷運環狀線第一期經營權，卻被台北市長柯文哲反酸「刷聲量」，新北市議員戴瑋姍今質詢侯友宜，以目前新北環狀線虧損三億而言，新北市如何在收回後轉虧為盈？侯友宜表示，除了可省下一年3600萬的委託營運費，也會精簡人員，朝向「美而小」管理，另將與新北市在地商家、局處合辦活動，例如打造「歡樂耶誕城列車」，節省成本、增加運量。

戴瑋姍詢問，目前環狀線只有第一期通車，未來全環通車後，將跨越雙北轄區，收回經營權是要爭取全環經營，還是只有新北轄區？侯友宜表示，南環、北環蓋好後，都是2029年的事，所有政策會隨交通部調整。

對於交通部長林佳龍喊出，台灣只需一家捷運總公司，再分北、中、南分公司的想法，侯友宜表示，一切以上位政策為主，中央怎麼做，地方配合，讓北北基桃共同發展。他也強調，「我這輩子從來不跟人家爭，只是講一個現在的狀況，把新北市現有的軌道建設收回，負起責任自己營運。」

由於目前新北環狀線通車以來虧損達三億，戴瑋姍也質疑，新北收回是否有利，以及如何朝向正向發展？侯友宜回應，「台北捷運剛開始5年都是虧損，捷運興建一開始都會虧。」

侯友宜也進一步說明，經營權收回後，起碼可省下每年3600萬的委託費；人員也將做精簡，「用最小的人力，做最大的事」，朝向「美而小」管理方式，高階人員薪資也會調整；捷運副業則會跟新北市所有特色商品、環境結合，並搭配各局處辦的活動，像配合新北耶誕城，打造歡樂耶誕列車。

至於日運量何時能達到10萬人次目標？侯友宜表示，運量要提升，必須要配合土開，如周遭都更，才能提升人口密度，像淡海輕軌需配合淡海新市鎮開發，人口進來才能提升運量，「我想安坑輕軌完工後運量會有提升，但可能還達不到10萬人。」