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安養大火檢討 議員拍桌怒：18天僅查14家 還有良知？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員王浩質疑，內湖大火發生至今，公務員有18個上班日，社會局卻僅查14家機構，「連一天查一家都沒有，大火燒死三人，社會局及科室主管，還有良知嗎？」記者林麗玉／攝影
議員王浩質疑，內湖大火發生至今，公務員有18個上班日，社會局卻僅查14家機構，「連一天查一家都沒有，大火燒死三人，社會局及科室主管，還有良知嗎？」記者林麗玉／攝影

北市內湖安養機構大火釀3死不幸。台北市社會局相關管理機制精進作為，將針對公辦或委營老福機構，改為平均考核甲以上才續約；評鑑委員增聘為60餘人由局長圈選、全改外部委員等。不過議員王浩質疑，內湖大火發生至今，公務員有18個上班日，社會局卻僅查14家機構，「連一天查一家都沒有，大火燒死三人，社會局及科室主管，還有良知嗎？」

台北市民政局今天於議會民政委員會專案報告「社會局機構及委託經營老人福利機構之管理機制精進策略」，社會局長周榆修表示，現行8家北市府委託經營的機構評鑑及考核續約，若評鑑乙等以上得辦續約一年、丙等以下不予續約。不過大火之後，北市府改為平均考核年達甲等以上方可續約，會在2021年公函周知調整契約內容。

至於考核委員名單及調整任選制度，也會將現有委員名冊擴增至60餘人，經局長圈選正取委員後，並由政風室監辦抽取順序。另外，也會不定期無預警稽查，包括市民陳情案件查核、防疫專案查核、感染管制輔導查核，若違反委託契約，將令機構限期改善，未改善則會依照契約計罰懲罰性違約金，並得採行解除或終止契約。

不過王浩質詢時，質疑社會局自內湖大火至今，全北市99家機構查幾家？社會局一開始回答78家，遭王浩質疑，短短時間已查78家？科長事後才改口，聯合稽查第三季查78家，議員批評，社會局「根本鬼扯」，怎拿第三季累計家數公然說謊？揚言要趕官員出去。

議員還一度拍桌怒斥，社會局科長回應，9月22日內湖大火發生至今，社會局一共稽查14家機構，更反遭王浩批評，從9月22日至今，一共有18個工作天，社會局卻僅稽查14家機構，「連一天查一家都沒有？燒死三條人命，社會局還有良知嗎？」

議員應曉薇也質疑，社會局精進作為納入增訂「機構設置監視器管理規範及影像異地存放」，這是原本就有的作法，怎還納進去？質疑社會局的專案報告拿過去內容塘塞？「都已經在做了，有什麼好精進？是拿出來要跟議員聊天？」

李應元更質疑，機構的監視器影像異地存放僅存三個月，怎作為一年的考核標準？並批評，社會局的評鑑考核委員完全都是人治，若有人想護航機構，根本輕而易舉。

大火 北市 監視器

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