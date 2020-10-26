李登輝遺願三芝蓋紀念圖書館 侯友宜：盡力配合

前總統李登輝今年7月逝世，他逝世前一直有個願望，希望能在故鄉三芝蓋設圖書館，新北市議員陳世榮今日在總質詢時提到此事，希望新北市協助規劃；新北市長侯友宜表示，他肯定李登輝對台灣民主貢獻，但這件事涉及中央，若中央有意願，新北市會全力協助。

陳世榮表示，李登輝是台灣民主之父，對台灣民主貢獻極大，他在身前一直希望能由國家提供土地，李登輝基金會來興建與管理，不過始終沒有如願。

陳世榮說，當初新北市是有意願配合的，不過似乎因為一些政治型態的問題讓此案擱置，希望侯友宜現在能協助，完成李登輝的遺願。

侯友宜表示，他會要求文化局了解案子當初卡住的原因，另外這件案子仍需與中央合作才能進行，只要中央有意願，那新北市絕對全力配合，促成這樁美事。