快訊

51歲男打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

評／關掉中天的麥克風，是打壓異己或維護民主？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李登輝遺願三芝蓋紀念圖書館 侯友宜：盡力配合

聯合報 / 記者吳亮賢張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，只要中央有意願，新北市一定全力配合。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，只要中央有意願，新北市一定全力配合。記者張睿廷／攝影

前總統李登輝今年7月逝世，他逝世前一直有個願望，希望能在故鄉三芝蓋設圖書館，新北市議員陳世榮今日在總質詢時提到此事，希望新北市協助規劃；新北市長侯友宜表示，他肯定李登輝對台灣民主貢獻，但這件事涉及中央，若中央有意願，新北市會全力協助。

陳世榮表示，李登輝是台灣民主之父，對台灣民主貢獻極大，他在身前一直希望能由國家提供土地，李登輝基金會來興建與管理，不過始終沒有如願。

陳世榮說，當初新北市是有意願配合的，不過似乎因為一些政治型態的問題讓此案擱置，希望侯友宜現在能協助，完成李登輝的遺願。

侯友宜表示，他會要求文化局了解案子當初卡住的原因，另外這件案子仍需與中央合作才能進行，只要中央有意願，那新北市絕對全力配合，促成這樁美事。

李登輝 侯友宜

延伸閱讀

被問民調高 侯友宜：專心市政

民代要求管理高風險遊憩活動 侯友宜：會盡力管理

影／好朋友柯文哲民調慘墊底 侯友宜：柯市長非常努力

影／2024與蘇貞昌再對決？ 侯友宜：尊重任何人看法

相關新聞

新北收回環狀線怎轉虧為盈？ 侯友宜祭這三招

新北市長侯友宜多次喊話要提早收回捷運環狀線第一期經營權，卻被台北市長柯文哲反酸「刷聲量」，新北市議員戴瑋姍今質詢侯友宜，...

新北要搶環狀線？ 侯友宜：從來沒打算當領頭羊

近來雙北為環狀線不斷隔空交火，新北市長侯友宜表示，新北從來沒打算當領頭羊，只是希望將自己境內的環狀線收回來自己管理，「這...

新北65歲以上長者牙齒免費塗氟計畫 達成率僅2%

新北市議員戴瑋姍今在議會質詢時指出，新北市希望提供長者健康的牙齒，在「長春固齒」計畫中提供65歲以上長者每年免費塗氟一次...

安養大火檢討 議員拍桌怒：18天僅查14家 還有良知？

台北市內湖安養機構大火釀3死不幸。台北市社會局相關管理機制精進作為，將針對公辦或委營老福機構，改為平均考核甲以上才續約；...

李登輝遺願三芝蓋紀念圖書館 侯友宜：盡力配合

前總統李登輝今年7月逝世，他逝世前一直有個願望，希望能在故鄉三芝蓋設圖書館，新北市議員陳世榮今日在總質詢時提到此事，希望...

新北96%露營區不合法 非法蒙古包橫行水源保護區

新北市議員張錦豪今於議會質詢時指出，隨著露營風氣盛行，全台各地露營區「變態」般地快速新增，以新北市而言，131處露營區僅...

新北國際紀錄片月登場 神明事務所等29部電影免費看

2020新北市國際紀錄片月將於明天日登場，展開為期1個月的放映活動，10月27日至11月19日在「府中15-新北市紀錄片...

高以翔、華晨宇有愛 粉絲捐贈飼料關懷流浪動物

新北市中和動物之家近來連續2天收到愛心人士捐贈大量狗貓飼料，分別是已故男星高以翔粉絲們集資捐贈36包共540公斤狗飼料，...

民代要求管理高風險遊憩活動 侯友宜：會盡力管理

新北市議員張維倩今日在議會總質詢時提到，近來休憩活動越來越多，包括攀岩、SUP、放風箏、滑板車等，這些活動都具高危險度，...

新北共享機車 擬1街廓限停2輛

內政部預告修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，希望機車退出人行道，引發民眾擔憂，都會區機車格將更難找，加上共享機...

地下40年垃圾檢測 環局月底報告

新北市永和區停車位一位難求，加上捷運萬大中和樹林線LG05永和站完工後，狀況恐更加嚴重。新北市府推動永平國小地下停車場興...

禁行機車標示不清 騎士急切慘

台北市目前兩線車道多數已允許機車直接左轉，但少數路段仍須兩段式，還有的三線車道取消禁行機車，有議員質疑，正因道路規定不一...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。