新北96%露營區不合法 非法蒙古包橫行水源保護區

新北市議員張錦豪今於議會質詢時指出，隨著露營風氣盛行，全台各地露營區「變態」般地快速新增，以新北市而言，131處露營區僅有5處合法，違法比例高達96%，甚至有業者在石門水源保護區搭起蒙古包，大賺非法觀光財。新北市長侯友宜得知後，直呼數次「太誇張」，強調會立刻請公安小組稽查，「該拆就拆」，另因土地使用分區問題，導致許多休閒農場及露營區尚未合法，會持續輔導。

張錦豪表示，目前新北僅有5處合法露營區，2處休閒農場、2處公營露營場、1處金山青年活動中心，但根據交通部觀光局露營區查詢專區資訊，全新北卻有131處露營區，顯現違法比例高達96%。

張錦豪說，違法露營區除了排擠合法區域及民宿業者外，更有人在路上明目張膽設置路標，甚至在北海岸的風景保護區及水源保護區搭起數十座蒙古包，內裝有大門、冷氣，儼然是固定式的非法建築。

此外，業者對外宣稱有商業登記，但明明以住宿房價方式宣傳，儼然是旅宿業，卻用出租露營帳篷方式規避法令，不用申報消防檢查，涉及公安疑慮，還大賺非法觀光財。

侯友宜於質詢台聞言後，數次搖頭直呼「太誇張」，他表示，據同仁回報資料，日前已針對相關業者開罰兩次，會請公安小組立刻再次稽查，「不只是罰他而已，該拆就要拆。」