圓寶變身角落生物 與水盆君排水洞當朋友

台北市立動物園表示，大貓熊寶寶「圓寶」對房間牆角情有獨鍾，喜歡把自己往牆角塞，變身「角落生物」；另「圓寶」結交「水盆君」和「那個洞」2個新朋友。

動物園表示，「圓寶」今天120日齡，體重7746公克，脫離「拖把熊」的她，獲得自主行動能力，開始放膽探索環境，每天在產房撐起短腿搖搖晃晃趴趴走。

動物園指出，保育員發現「圓寶」常變身「角落生物」，明明有平坦廣闊的地板，卻時不時往牆角邊擠，還常把自己埋在竹葉堆裡，讓保育員看了哭笑不得。

此外，動物園表示，「圓寶」交到2個新朋友，分別是姊姊「圓仔」舊識「水盆君」，以及位於產房的排水洞，被保育員統稱為「那個洞」。

動物園表示，保育員某次在監視錄影機中直擊「圓寶」努力攀著「水盆君」想要爬進去；至於「那個洞」，由於「圓寶」喜歡往牆角鑽，所以對「那個洞」非常感興趣。

動物園表示，「圓圓」在產房隔壁大啖竹葉大餐時，「圓寶」醒來發現媽媽不在身邊，會循著氣味與聲音往門口靠近，想要找媽媽討奶喝。

動物園表示，園方多次發現「圓寶」來到「那個洞」前就停下動作，想要把小臉塞進去找媽媽，明明沒找到媽媽卻能自己跟「那個洞」玩得不亦樂乎。