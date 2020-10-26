新北國際紀錄片月登場 神明事務所等29部電影免費看

2020新北市國際紀錄片月將於明天日登場，展開為期1個月的放映活動，10月27日至11月19日在「府中15-新北市紀錄片放映院」、11月20至21日在「光點華山電影館」舉行。今年選映片單包含新北市紀錄片獎年度優選作品，及多部榮獲金馬獎提名、奧斯卡、日舞影展、坎城影展、阿姆斯特丹國際紀錄片影展等大獎肯定之作品，共計放映22場次、29部紀實影片，活動全程免費入場，歡迎大家一同來看電影。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎被稱為「台灣紀錄片的搖籃」，從2011年創辦至今，已培育出87位導演，完成96部優選作品。這10年來，始終維持開放、多元的精神，希望影像工作者的創作能量，藉由新北市的平台被更多人看見。

蔣志薇說，日前新北市紀錄片官方網站正式上線，進入官網就能隨時掌握新北市在紀錄片領域努力耕耘的動態，去年還將放映場次延伸到台北市，今年也安排在光點華山電影館放映過去曾經在新北市獲獎、再持續記錄完成的長版作品，包括由8年級導演呂柔萱拍攝的《神明事務所》，以及另一部預計明年7月院線上映，由賴麗君導演的《老鷹之手》，這次也應邀來新北市搶先放映。

值得一提的是，今年新北市紀錄片獎競賽過程激烈，作品受到評審許多正面評價，11月10日晚起將在府中15首映。影片題材包含近年熱議的性別議題《吾家有男初長成》、《男孩有點騷》；描述家族記憶的《修片林小姐》、《帶病生活》；講述青年返鄉的《魚路》；熱血教師與青少年關懷的《人中之龍》、《對摔》；以外籍移工二代為主角的《一家兩國》；描述男人心事的《曹大哥的休息站》；印尼移工二代心繫台灣最美的人情味《拉馬與拉拉》；紀錄喜憨兒的順從、反抗、迷惘《寍》及時事題材《不具名：自由的代價》等。

新北市國際紀錄片月影展最新資訊及放映場次請上：新北市紀錄片官方網站（http://www.doc.ntpc.gov.tw）或「感動無所不在」臉書粉絲團查詢。