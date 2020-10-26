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評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

被問民調高 侯友宜：專心市政

中央社 / 新北26日電

新北市長侯友宜今天就美麗島電子報2024總統大選可能人選民調信任度最高一事表示，無論外面風風雨雨如何，他只專心現在最重要的市政工作。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及對美麗島電子報信任度最高的民調數據表示，無論外面風風雨雨如何，他只專心現在最重要的市政工作，把現在的工作做好，才是他所有最在意的一件事。

他談到爭取將捷運環狀線收回營運的問題表示，環狀線現階段都在新北市境內，新北市出資委託台北市營運3年，非常謝謝台北市捷運工程局、捷運公司幫新北興建及營運，3年後會收回來自己來營運。

他表示，如果環狀線能夠提早收回就提早負責，這也是新北理所當然應該要承擔的責任，新北不會跟人家去爭環狀線，如果能夠提早收回來，自己就會來負起責任，好好的把捷運經營好。

捷運環狀線

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