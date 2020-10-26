高以翔、華晨宇有愛 粉絲捐贈飼料關懷流浪動物

新北市中和動物之家近來連續2天收到愛心人士捐贈大量狗貓飼料，分別是已故男星高以翔粉絲們集資捐贈36包共540公斤狗飼料，以及華晨宇全球歌迷會的台灣分會粉絲專頁，集資捐贈120包狗飼料及24包共1968公斤貓飼料，藉以延續高以翔及華晨宇關懷弱勢，幫助流浪犬貓善舉。

已故男星高以翔（本名曹志翔）3年前曾到訪中和動物之家擔任志工，他的一群粉絲在LINE建立「以愛飛翔─高妃群」群組，9月底集合大家的力量捐贈狗飼料給中和動物之家，每包飼料還都貼上「曹志翔Godfrey 09/22延續你的愛」卡片，這次捐贈36包共540公斤狗飼料代表36位粉絲的心意，他們默默持續善舉，讓高以翔的愛心持續在收容動物身上獲得溫暖。

隔天，華晨宇全球歌迷會台灣分會捐贈144包共1968公斤狗貓飼料，這是該粉絲專頁集合粉絲力量連續第3年捐贈飼料給中和動物之家，而且每年捐贈的數量持續增加。

華晨宇的粉絲羅小姐表示，她曾和朋友到中和動物之家做一日志工，覺得這是件非常有趣且有意義的事情，集合大家力量捐飼料是盡一點點心力，讓狗狗貓貓們可以擁有更好的照顧，散發歌迷對收容毛寶貝們的關愛。