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高以翔、華晨宇有愛 粉絲捐贈飼料關懷流浪動物
新北市中和動物之家近來連續2天收到愛心人士捐贈大量狗貓飼料，分別是已故男星高以翔粉絲們集資捐贈36包共540公斤狗飼料，以及華晨宇全球歌迷會的台灣分會粉絲專頁，集資捐贈120包狗飼料及24包共1968公斤貓飼料，藉以延續高以翔及華晨宇關懷弱勢，幫助流浪犬貓善舉。
已故男星高以翔（本名曹志翔）3年前曾到訪中和動物之家擔任志工，他的一群粉絲在LINE建立「以愛飛翔─高妃群」群組，9月底集合大家的力量捐贈狗飼料給中和動物之家，每包飼料還都貼上「曹志翔Godfrey 09/22延續你的愛」卡片，這次捐贈36包共540公斤狗飼料代表36位粉絲的心意，他們默默持續善舉，讓高以翔的愛心持續在收容動物身上獲得溫暖。
隔天，華晨宇全球歌迷會台灣分會捐贈144包共1968公斤狗貓飼料，這是該粉絲專頁集合粉絲力量連續第3年捐贈飼料給中和動物之家，而且每年捐贈的數量持續增加。
華晨宇的粉絲羅小姐表示，她曾和朋友到中和動物之家做一日志工，覺得這是件非常有趣且有意義的事情，集合大家力量捐飼料是盡一點點心力，讓狗狗貓貓們可以擁有更好的照顧，散發歌迷對收容毛寶貝們的關愛。
動保處表示，新北市共有8所公立動物之家，收容許多可愛毛寶貝，很歡迎大家投入志工服務或提供物資，像是寵物飼料、罐頭、零食、奶粉、保健食品等，可幫助提升收容毛寶貝日常照顧，維持健康活力，另也常見捐贈寵物用品如牽繩、籠子、洗毛劑、大毛巾等，也都能提供給毛孩在日常使用，讓毛寶貝過更好的生活。
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