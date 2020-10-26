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民代要求管理高風險遊憩活動 侯友宜：會盡力管理
新北市議員張維倩今日在議會總質詢時提到，近來休憩活動越來越多，包括攀岩、SUP、放風箏、滑板車等，這些活動都具高危險度，甚至出過人命，但市府沒有嚴重罰則，業者、民眾根本不怕，導致意外一再重演，要求新北市長侯友宜訂定條例控管；侯友宜表示，會考慮針對危險的項目訂定管理辦法。
張維倩指出，溯溪是現在年輕人喜愛的運動，但危險性高，而新北包括烏來加九寮溪、石門老梅溪、三峽中坑溪都是民眾很愛的溯溪地點，2016年時坪林發生溯溪意外，造成5死，希望市府訂定規範。
侯友宜表示，新北已經要求警消、區公所訂定聯合溯溪聯合查察巡邏及注意要點，例如說預判今天時雨量有40mm的後就會要求所有民眾離開場域，要所有人、遊具都淨空，如果業者沒遵守規則，出了意外，市府會重罰。
張維倩接著提到龍洞的攀岩場發生過非常多意外，造成死亡；侯友宜表示，龍洞其實是東北角風景管理處管理，新北市在救援，我們也很頭痛，我們會多拜託風景管理處協助處理。
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