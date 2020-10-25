主計總處人口住宅普查辦抽獎 「里長ㄟ茶葉蛋」加碼送

行政院主計總處進行人口及住宅普查，11月1日起開放民眾網路填報，並提供抽獎鼓勵民眾參加。新北市汐止區長青里長陳建興擅長煮茶葉蛋，加碼推出400顆「里長ㄟ茶葉蛋」，讓里內完成填報的民眾，不只可抽主計總處最高10萬元的商品卡，還有機會吃到茶葉蛋。

陳建興擅長煮茶葉蛋，「里長ㄟ茶葉蛋」知名度漸增，成為他做公益、服務里民的好贈品。防疫期間接受贊助，他就送出幾千顆茶葉蛋給第一線防疫人員，溫暖防疫人員的心和胃。

陳建興說，109年人口及住宅普查作業11月8日開跑，網路填報時間提前在11月1日就可填報，11月30日截止，完成網路填報的民眾可參加抽獎，頭獎商品卡10萬元1名，貳獎5萬元2名，叁獎2萬元12名，肆獎1萬元16名，伍獎5千元20名，普獎1千元300名，總計351個獎額。