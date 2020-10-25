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全台第一間農會 三峽區農會歡慶雙甲子生日

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三峽區農會120周年，現場攤販吸引許多家庭前往購物、遊玩，氣氛熱鬧。記者張睿廷／攝影
三峽區農會120周年，現場攤販吸引許多家庭前往購物、遊玩，氣氛熱鬧。記者張睿廷／攝影

新北市三峽區農會今日上午11時於三峽國小舉辦「榮耀三峽農會雙甲子慶典」，熱鬧慶祝三峽區農會120周年，現場邀請三峽農會千歲團帶來精彩太鼓表演，行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜皆到場參與盛會，除感謝農會對地方農業發展的貢獻，也勉勵三峽區農會開拓農業新紀元。

本日農會舉辦農特產品展售嘉年華，擴大慶祝三峽區農會創會 120 周年，除邀請 8 間百年農會擺攤展售，也找來三峽本地青農擺攤，販售最新鮮三峽茶葉、蜂蜜與蔬菜，會場也規劃食農教育闖關與 DIY 體驗等互動攤位，許多家庭祖孫三代一同出遊，大小朋友玩得不亦樂乎。

三峽農會也在旁邊的三峽歷史文物館亦舉辦「共存共榮三角湧-三峽區農會雙甲子回顧展」，會場展示三峽區與臺灣各農會歷史文物以及古農具，並且安排導覽，讓參觀民眾能對三峽及台灣農會的歷史與變革有更深入的了解，無法參與今天活動的民眾也別灰心，今日起至10月31日期間都將有歷史回顧展，開放民眾免費參觀。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽地區氣候宜人、土壤肥沃，地靈 人傑，非常適合農業發展，除有優質綠竹筍與蜂蜜，茶產業更是在三峽立足超過百年，以特有茶種「青心柑仔」製作出各式茶葉，不論是香氣淡雅的「碧 螺春綠茶」，還是果香四溢的「蜜香紅茶」，都受到品茗人士青睞，近年農會也大力推廣「白茶」，希望持續將更好的茶葉與農產品提供給民眾。

三峽農會指出，三峽區農會特地於本次農會 120 周年慶典舉辦優惠活動，凡身分證字號後 3 碼包含「1、 2、0」任 1 數字的民眾，於 10 月 31 日前至三峽區農會鮮農直賣所購物，即贈農 會明星商品「碧螺春細麵」1 包，限量 500 份，另外 11 月 4 日為鮮農直賣所 3 周 年慶，當日將有全館商品 85 折優惠。

蘇院長表示，台灣的農會歷史悠久，許多農會達百年歷史，三峽農會卻是全臺第一個成立120年的農會，實在是不簡單。

新北市長侯友宜表示，新北市將持續照顧農友，推出新北青農力計畫，並開拓小農鮮舖、農民直銷站 及新北希望市集，協助農友打開通路，讓農友的努力被更多人看見，實踐市府照顧農友精神。

三峽區農會120周年，主辦單位安排三峽農會千歲團帶來精彩太鼓表演。記者張睿廷／攝影
三峽區農會120周年，主辦單位安排三峽農會千歲團帶來精彩太鼓表演。記者張睿廷／攝影
行政院長蘇貞昌（右3）、新北市長侯友宜（左2）今天一起到三峽慶祝農會120周年生日。記者張睿廷／攝影
行政院長蘇貞昌（右3）、新北市長侯友宜（左2）今天一起到三峽慶祝農會120周年生日。記者張睿廷／攝影

蘇貞昌 侯友宜 食農教育 農民 茶葉

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