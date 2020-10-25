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新北文化獎4得主 台灣嘻哈祖師爺也入列
新北市長侯友宜今於鶯歌陶瓷博物館頒發「新北文化獎」，共有四名得獎者，分別有廟宇彩繪大師蔡龍進、「台灣嘻哈祖師爺」劉福助、民權歌劇團及財團法人李梅樹文教育基金會，侯友宜表示，得獎者橫跨各領域，感謝他們的努力，共同打造新北市的城市美學風貌。
文化局指出，蔡龍進長期投入廟宇傳統彩繪，技藝精湛，彩繪廟宇上百間，氣韻十足的板橋慈惠宮彩繪門神就是出自蔡龍進之筆，擘劃成傳統信仰精神之柱；劉福助則以改編自歌仔調的「安童哥買菜」一曲成名，擅長演唱改編在地曲調歌謠，將各地風貌及市民生活日常經驗融入旋律節奏中。
民權歌劇團創辦人林竹岸以歌仔戲後場藝術為名，持續傳唱傳統歌仔戲曲牌，不僅延續傳統戲曲特色韻味，更用心推廣傳統戲曲，構築跨世代的戲曲生命力；李梅樹文教基金會在新北市三峽區扎根30年，用藝術說土地的故事，不斷推廣美學教育，帶入新世代及市民生活場域中。
侯友宜表示，延續2017新北文化貢獻獎向特殊貢獻藝文工作者致敬，2020新北文化獎得主從藝術到社會、從舊到新，縱橫時空及不同領域，盛開出新北市獨特的當代城市美學風貌。
因在金曲獎演出，而獲得「台灣嘻哈祖師爺」稱號的劉福助表示，以前拿的多是流行音樂類獎，這次能獲文化獎肯定相當驚喜，雖然已經80歲，但還要繼續推出新作品，近期更準備出新專輯，題材關注對辛勤耕作的農人及食安等議題。
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