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精障者腦中世界具象化 社會瘋印展揭露「與惡的距離」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
炎清重製3年前在電梯內遭娃娃車輾腳的畫面，觀展者可決定如何與展覽互動。圖／新北社會局提供
炎清重製3年前在電梯內遭娃娃車輾腳的畫面，觀展者可決定如何與展覽互動。圖／新北社會局提供

罹患精神障礙的炎清是新北市慈芳關懷中心的病友，3年前在電梯內被一位媽媽推著娃娃車壓到腳，腦海中不斷質疑，「她看我沒結婚沒小孩，故意的嗎？」，即便朋友勸說，仍無法聽進去。慈芳因此將事件設計成「社會瘋印」互動式展覽，由觀展者決定要幫象徵炎清的透明人餵藥，或是綁上粉紅絲帶表達理解與關懷，日前於各地展出後引發熱烈回響，明起也將在土城中心長期展出。

社會局長張錦麗指出，新北市慈芳關懷中心是由市府委託台北市康復之友協會成立，也是全台第一家取得國際認證的會所，專為精神障礙者提供服務，採取會員制，希望社會大眾對精障朋友能多理解、包容並接納，讓他們在社會的關懷下逐步康復，重新出發。

慈芳關懷中心主任謝佳蓉表示，中心在今年7月受到故宮邀請，與四位當代藝術家在台灣當代文化實驗場合辦「＃有精神」展覽，其中「電梯事件」回響熱烈，中心也將展區搬回新北市圖總館展演，引發觀展者許多深思和回饋。

康復之友協會常務理事、東吳社工系副教授萬心蕊表示，新北市府十多年前即率先提供會所，讓精障者在復元過程中有更友善和接納的環境。慈芳10多年來藉著日常生活，與會員一起掃廁所、上菜市場買菜、處理行政文書，並透過藝文創作，希望去污名化，讓社會更加理解和接納精障者。

社會局副局長許秀能表示，其實精神障礙就像三高等慢性病，需要定期服藥、關懷陪伴、追蹤輔導，市府在土城區中正路18號公有市場6樓設有慈芳關懷中心，提供個案管理、諮商輔導、過渡性就業服務等，也是精障者社區關懷據點，有需要的民眾可電洽(02)82621305#6。

心理衛生社工專家萬心蕊（左）與社會局副局長許秀能（右）鼓勵炎清（中）走出電梯事件。圖／新北社會局提供
心理衛生社工專家萬心蕊（左）與社會局副局長許秀能（右）鼓勵炎清（中）走出電梯事件。圖／新北社會局提供

電梯 慢性病

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