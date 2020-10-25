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「禁行機車」標示不清 北市騎士混亂易造成交通事故

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員指出，道路「禁行機車」標誌僅設置進入道路口處，讓騎士很為難。聯合報系資料照
北市議員指出，道路「禁行機車」標誌僅設置進入道路口處，讓騎士很為難。聯合報系資料照

台北目前兩線道路允許機車直接左轉、三線道以上或內側有「禁行機車」標示道路，議員質疑道路標示不清，機車無法明確知道前方路口是否需要兩段式左轉，導致機車隨時轉換車道，甚至騎在內側才發現要兩段式左轉，急忙往外切換，易造成交通堵塞及事故

議員苗博雅指出，目前「禁行機車」表示都只劃設在道路進入口處位置，導致不少機車騎士會遇到本來騎在沒有進行機車的內測到，騎到一半才發現有禁止機車的標示，需要緊急切出，甚至因此遭開罰。

苗博雅表示，儘管北市交通局說有設置標示，但實際上很多標示在騎乘中是看不到或不清楚，機車最危險的就是變換車道的時候，實際道路狀況不是看圖說故事這麼簡單，這樣的規畫機車騎士很為難。

交通局長陳學台指出，北市有48條道路，其中248條小路段有開放第三車道機車騎乘，針對全面開放等建議，去年也有委託辦理研究案，結果顯示有14條路段交通顯著惡化，並訂定評估流程，是否開放第三車道開放的程序，流程才剛建立，未來會滾動式檢討、調整。

針對路口機車左轉問題，陳學台表示，兩線道機車已全面開放左轉，只有19處兩車道因爲事故頻傳路段、汽機車不能直接左轉路段、特殊路型等才有限制，機車需要兩段式左轉。

而三車道目前機車左轉要兩段式左轉，但有40個路口開放直接左轉，其符合2條件，第一，設置機車左轉專用道，如艋舺大道與中華路口；第二，內側車道無禁行機車，且路口也沒對向衝突，就可開放機車直接左轉。

陳學台表示，會在路口處多設置標示提醒機車禁行內側車道，對於機車騎士不清楚前方路口是否需要兩段式左轉情況，若為開放直接左轉路段也會設置路口標示，並在其路口保留期待轉區，讓機車族可彈性選擇。

機車騎士 事故 苗博雅

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