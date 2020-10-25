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北市2年後進入超高齡社會 柯文哲：有效運用資源成考驗

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市長柯文哲表示，明年愛心卡比照敬老卡搭捷運享480點優惠。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲表示，明年愛心卡比照敬老卡搭捷運享480點優惠。圖／北市社會局提供

北市「石頭湯」為專業整合的社區照顧服務計畫，除負責長照管理，也推動社區延緩失能及長照知識活動，北市社會局今於中正區石頭湯舉辦延緩失能社區成果活動，北市長柯文哲表示，北市老年人口比例再過2年就會超過20％，進入超高齡社會，社福預算將大量投入於老人福利上，如何有效運用資源為一大考驗。

柯說，醫療跟教育是基本主張價值，資源與預算分配就需檢討非法定性的社福支出，將資源用於讓長者延緩老化及安老樂活政策上，今年起恢復60至65歲的健保補助，10月起透過自動審查機制，免去長者申請麻煩。

北市12行政區已有528處社區照顧關懷，讓長者可拿敬老卡到據點趴趴走，今年受到新冠肺炎疫情影響，市府也提供免費流感疫苗及炎鏈球菌疫苗，雙重保障長輩健康。

柯文哲表示，北市府致力打造「健康安老、無礙樂活」，為此持續建立長照機構、日照中心，各機構場館內也整合專業人員及聯合醫院居家安寧照護團隊進行協助。

另外，明年起愛心卡也會比照敬老卡，搭乘捷運都享有480點優惠，為此，市府投注許多資源改善捷運站電梯及各處無障礙設施，還委託伊甸園基金會辦理「台北扶老・軟硬兼施」，改善居家無障礙環境，最高補助8萬元。

柯文哲表示，北市府除配合中央長照2.0外，更在北市推出「石頭湯」計畫，將長照資源生根於社會中，提供民眾看得到、問得到、用得到的長照服務。

石頭湯計畫內整合職能治療師、物理治療師及社工等專業人員，提供整合照顧及專業長照服務外，也舉辦活動提升長照失能長者的「步態、營養及吞嚥功能」，幫助強化長輩身體功能。

社會局表示，重陽節活動進行3項活動讓柯文哲與長者一同闖關，包含梅花樁、射箭等均為幫助長者增加肌耐力，中正區石頭湯也邀請全國牙醫師公會在現場帶領大家練習「益口銅身操」，學習延緩老化小撇步。

北市長柯文哲（左三）今參加中至石頭湯活動，與長者一起練習「益口銅身操」。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲（左三）今參加中至石頭湯活動，與長者一起練習「益口銅身操」。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲（左二）今出席中正區石頭湯社區成果活動。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲（左二）今出席中正區石頭湯社區成果活動。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲（左二）今出席中正區石頭湯社區成果活動。圖／北市社會局提供
北市長柯文哲（左二）今出席中正區石頭湯社區成果活動。圖／北市社會局提供

長照 北市 柯文哲

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