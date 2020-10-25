退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

新北市一名退休教師將三重正義北路兩層公寓再加蓋兩層違建，隔成多間套、雅房出租。新北市政府發現後於22日派出拆除大隊到場，屋主為阻擋拆除作業，竟在一樓加裝鐵門，阻撓拆除人員進入，拆除大隊也不是省油的燈，直接從建築外側搭起鷹架，爬上三、四樓將違建拆除。

新北市近來積極拆除違建，公安聯合稽查小組日前在三重正義北路244巷發現有處公寓本來只有兩層，但屋主為了賺錢，加蓋兩層至四層樓，且將公寓內以木板等易燃物隔成多間套房、雅房，出租對象還專挑長者或弱勢族群，內部環境髒亂且充滿惡臭。

新北市工務局發現後，先請社會局協助安置房客，並於22日派出拆除大隊到場，未料屋主先聽到傳聞，竟直接在一樓大門裝設鐵門，不讓拆除大隊進場；由於一、二樓皆是合法民宅，市府單位不能強行進入，否則恐遭告私闖民宅。

拆除大隊思考後決定在房屋外側搭上鷹架，讓拆除人員爬上三、四樓進出，以此方式拆除違建部分，屋主只能認栽。

工務局表示，這次稽查還發現該屋主在同一條巷道尾端也有一處整棟3層樓的違建，為免影響民眾通行，待拆完目前這棟公寓違建後，將立刻派拆除大隊將另一處違建全部拆除，預計年底前可完成。