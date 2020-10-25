聽新聞
test
0:00 / 0:00
退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」
新北市一名退休教師將三重正義北路兩層公寓再加蓋兩層違建，隔成多間套、雅房出租。新北市政府發現後於22日派出拆除大隊到場，屋主為阻擋拆除作業，竟在一樓加裝鐵門，阻撓拆除人員進入，拆除大隊也不是省油的燈，直接從建築外側搭起鷹架，爬上三、四樓將違建拆除。
新北市近來積極拆除違建，公安聯合稽查小組日前在三重正義北路244巷發現有處公寓本來只有兩層，但屋主為了賺錢，加蓋兩層至四層樓，且將公寓內以木板等易燃物隔成多間套房、雅房，出租對象還專挑長者或弱勢族群，內部環境髒亂且充滿惡臭。
新北市工務局發現後，先請社會局協助安置房客，並於22日派出拆除大隊到場，未料屋主先聽到傳聞，竟直接在一樓大門裝設鐵門，不讓拆除大隊進場；由於一、二樓皆是合法民宅，市府單位不能強行進入，否則恐遭告私闖民宅。
拆除大隊思考後決定在房屋外側搭上鷹架，讓拆除人員爬上三、四樓進出，以此方式拆除違建部分，屋主只能認栽。
工務局表示，這次稽查還發現該屋主在同一條巷道尾端也有一處整棟3層樓的違建，為免影響民眾通行，待拆完目前這棟公寓違建後，將立刻派拆除大隊將另一處違建全部拆除，預計年底前可完成。
工務局強調，雖然拆除作業因為屋主阻撓難度提高，但市府不會因此退縮，也提醒民眾切勿心存僥倖心態，新北市將持續針對影響公安之違建逐一拆除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言