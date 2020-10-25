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70歲婦人突腦中風 顱內動脈取栓術免偏癱與失語後遺症

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
榮總新竹分院神經內科主任尹居浩表示，顱內動脈取栓術可延長缺血性腦中風治療的黃金時間到8至12小時。圖／榮總新竹分院提供
榮總新竹分院神經內科主任尹居浩表示，顱內動脈取栓術可延長缺血性腦中風治療的黃金時間到8至12小時。圖／榮總新竹分院提供

新竹70歲婦人，早晨起床後突然發生右側肢體癱瘓，無法行走及說話，送醫後急診室醫師立刻啟動腦中風處置流程，發現婦人是左側中大腦動脈阻塞，緊急轉往台北榮總做「顱內動脈取栓術」，手術後，婦人癱瘓的肢體逐漸恢復，也可以說話、緩慢自行走路，並無嚴重偏癱與失語症的腦中風後遺症。

榮總新竹分院神經內科主任尹居浩表示，治療血栓阻塞導致缺血性腦中風，須把握黃金3小時，施打血栓溶解劑打通血管，但此名婦人因罹患心房顫動，平日有服用抗凝血劑，預防心臟血栓的形成，不適用靜脈血栓溶解劑的緊急治療。

急診醫師透過遠距軟體「北榮動脈取栓群組」，即時與台北總院動脈取栓小組聯絡，認為婦人可接受顱內動脈取栓術介入性治療，打通阻塞的血管、重建腦部循環，經過家屬同意後，立即將婦人轉往台北榮民總醫院，順利接受顱內動脈取栓術治療。

尹居浩說，顱內動脈取栓術運用導管技術，透過病人鼠蹊部動脈，將微導管深入阻塞的腦血管，將血栓取出，可延長缺血性腦中風治療的黃金時間到8至12小時，讓急性缺血性腦中風病人能得到更好的治療效果。

不過，顱內動脈取栓術並非適用所有發生缺血性腦中風的病患，仍需由臨床醫師依實際病況作綜合判斷，並需要專業團隊與設備，目前僅醫學中心或少數大型區域教學醫院有此能力，各地區均正在發展策略聯盟，透過遠距及時溝通，將適合的個案緊急後送至「顱內動脈取栓術」專門醫院。

腦中風

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