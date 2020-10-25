北投泉源公園泡腳池樓梯面板更新 11月1日起休園2周

台北市北投區泉源公園溫泉泡腳池自2011年1月21日開放迄今已近9年，北市產發局表示，因泡腳池無障礙坡道及樓梯面板，多有龜裂下陷狀況，為維護民眾的遊憩安全，今年11月1日至14日將休園2周，進行面板更換作業。

另外，磺溪嶺步道欄杆及樓梯踏板已有部分鬆脫，為加強公共安全品質，11月16日至19日也將進行步道養護工程，因為全線檢修，施工期間將封閉步道，敬請民眾注意並配合管制措施。