客家義同祈福列車開動 柯文哲為世界祈福挑擔踩街3公里

一年一度的客家義民嘉年華踩街遶境活動，今天上午8點於台北田徑場出發，台北市長柯文哲一早也與副市長黃珊珊、蔡炳坤等人一同踩街遶境，今年的踩街遶境隊伍，是由3千名客家鄉親組成「四海大平安」6大隊伍，台北田徑場出發後，繞行市區3公里，終點為國父紀念館義民爺主祭大典會場。

台北市客委會表示，今年台北客家義民嘉年華活動，以客語主要的五種腔調-「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」所代表的「四海大平安」做為主題，取其吉祥、祝願意涵。挑擔奉飯活動也廣邀客家鄉親參加，共同以「行出希望、行出平安、行到國父紀念館」，蘊涵為台灣、為世界祈福之意。

活動中，柯文哲也與貴賓們將祈福列車專屬的大型車票插入閘口，象徵共同啟動「義同祈福」列車，象徵台北客家「義同祈福」列車已進站，準備啟動出發至台北市區。

北市客委會主委徐世勲表示，今年的挑擔遊行隊伍配合防疫，祈求「四海大平安」，特別打造活動主題曲「行出去」，透過客家當代歌曲與舞步，希望大家大步走出去，行出疫情後的生活，行出希望、行出平安。

至於今年的「四海大平安」活動主軸，一共分為6大區隊，共1000多擔、約3000人參與，上午8時30分出發後沿途行經敦化北路、南京東路4段、光復北路、光復南路最後到達國父紀念館中山公園廣場，路程總長約3公里，沿途設有3個會合站點，分別以「永保-安康」、「追分-成功」、「加祿-東海」打造為「義同祈福」列車之祈福問候語，跟市民朋友打招呼。

徐世勲表示，今年義民嘉年華特別選在國父紀念館，主要是因為國父紀念館不只是國際周知的台灣地標，國父紀念館對於客家人來說更有著特殊意義，除國父孫中山先生是客家人之外，1988年客家鄉親發起的「還我母語運動」就是從國父紀念館出發。

至於今年的義民爺主祭大典，蔡英文總統擔任正獻官，跟所有客家鄉親，一起透過祭祀古禮向全國19尊義民爺及忠勇公祈福。

儀程中，則由客家後生子弟以母語唸誦祝文，並由众擊坊與台中光正國小鼓隊組合，演出全新劇碼「點將」獻藝；北市民生國小師生及家長也組成百人大合唱，獻唱「客家世界」。

今天的義民嘉年華活動，下午2時也會有41組踩街團隊，在主祭台前出發，在副市長黃珊珊的帶領下，隊伍行經松高路、香堤大道廣場、松壽路、市府路、仁愛路四段最後返抵國父紀念館，路程總長約2.7公里。