快訊

獎金、加給、津貼算不算工資？勞工沒搞清楚會虧很大

MLB／道奇再見失誤 光芒9局下逆轉追成二平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家義同祈福列車開動 柯文哲為世界祈福挑擔踩街3公里

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席義民嘉年華，並參與挑擔踩街。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲上午出席義民嘉年華，並參與挑擔踩街。記者葉信菉／攝影

一年一度的客家義民嘉年華踩街遶境活動，今天上午8點於台北田徑場出發，台北市長柯文哲一早也與副市長黃珊珊、蔡炳坤等人一同踩街遶境，今年的踩街遶境隊伍，是由3千名客家鄉親組成「四海大平安」6大隊伍，台北田徑場出發後，繞行市區3公里，終點為國父紀念館義民爺主祭大典會場。

台北市客委會表示，今年台北客家義民嘉年華活動，以客語主要的五種腔調-「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」所代表的「四海大平安」做為主題，取其吉祥、祝願意涵。挑擔奉飯活動也廣邀客家鄉親參加，共同以「行出希望、行出平安、行到國父紀念館」，蘊涵為台灣、為世界祈福之意。

活動中，柯文哲也與貴賓們將祈福列車專屬的大型車票插入閘口，象徵共同啟動「義同祈福」列車，象徵台北客家「義同祈福」列車已進站，準備啟動出發至台北市區。

北市客委會主委徐世勲表示，今年的挑擔遊行隊伍配合防疫，祈求「四海大平安」，特別打造活動主題曲「行出去」，透過客家當代歌曲與舞步，希望大家大步走出去，行出疫情後的生活，行出希望、行出平安。

至於今年的「四海大平安」活動主軸，一共分為6大區隊，共1000多擔、約3000人參與，上午8時30分出發後沿途行經敦化北路、南京東路4段、光復北路、光復南路最後到達國父紀念館中山公園廣場，路程總長約3公里，沿途設有3個會合站點，分別以「永保-安康」、「追分-成功」、「加祿-東海」打造為「義同祈福」列車之祈福問候語，跟市民朋友打招呼。

徐世勲表示，今年義民嘉年華特別選在國父紀念館，主要是因為國父紀念館不只是國際周知的台灣地標，國父紀念館對於客家人來說更有著特殊意義，除國父孫中山先生是客家人之外，1988年客家鄉親發起的「還我母語運動」就是從國父紀念館出發。

至於今年的義民爺主祭大典，蔡英文總統擔任正獻官，跟所有客家鄉親，一起透過祭祀古禮向全國19尊義民爺及忠勇公祈福。

儀程中，則由客家後生子弟以母語唸誦祝文，並由众擊坊與台中光正國小鼓隊組合，演出全新劇碼「點將」獻藝；北市民生國小師生及家長也組成百人大合唱，獻唱「客家世界」。

今天的義民嘉年華活動，下午2時也會有41組踩街團隊，在主祭台前出發，在副市長黃珊珊的帶領下，隊伍行經松高路、香堤大道廣場、松壽路、市府路、仁愛路四段最後返抵國父紀念館，路程總長約2.7公里。

延伸閱讀

蔡英文、柯文哲出席客家嘉年會同台互動少

影／柯文哲出席義民嘉年華 挑擔踩街祈福

江啟臣傳參戰2022桃園市長 柯文哲一臉狐疑：他選？

提記過北美館長引反彈 柯文哲：用詞誤會道歉

相關新聞

北投泉源公園泡腳池樓梯面板更新 11月1日起休園2周

台北市北投區泉源公園溫泉泡腳池自2011年1月21日開放迄今已近9年，北市產發局表示，因泡腳池無障礙坡道及樓梯面板，多有...

客家義同祈福列車開動 柯文哲為世界祈福挑擔踩街3公里

一年一度的客家義民嘉年華踩街遶境活動，今天上午8點於台北田徑場出發，台北市長柯文哲一早也與副市長黃珊珊、蔡炳坤等人一同踩...

木柵第二期市政重劃區主要幹道 斥資1420萬更新完工

台北市文山區政大一街及政大二街為「木柵區第二期市政重劃區」的主要道路，對外連接萬壽路及指南路二段，周邊鄰近政治大學等學區...

攝影嘉年華Photo ONE'20 台味舞台車燦爛登場

集結國內外近百家攝影出版社的攝影嘉年華「Photo ONE'20」，周末在台北國際藝術村登場。展場搬來一座象徵台灣本土文...

里長新模式直播服務 萬里新聯盟大小事即時互動7千粉絲

新北市萬里區萬里里長王傑倫，平時的里民服務有「進階版」，開設「萬里新聯盟」進行直播，有全套耳機、麥克風等的設備，幾乎每天...

松山慈祐宮籤詩機 英、日、韓語嘛ㄟ通

北市松山慈祐宮肇建至今已近267年，是北台灣地區媽祖信仰重鎮及松山街13街庄信仰中心，也是北市重要模範宗教團體代表，終年...

pay.taipei 3年 使用率僅0.6%

台北市政府為打造無現金支付智慧城市，設置智慧支付平台「pay.taipei」，提供公共服務費用收繳服務。但3年花3452...

北市智慧城市 210專案逾半中止

台北市長柯文哲力推智慧城市，特別成立智慧城市專案辦公室，但議員許家蓓指出，從105年成立至今，共燒掉1.7億元，但210...

進用身障者不足 新北籲差額費加倍

新北市勞工局公布最新未足額進用身心障礙者企業名單，包括台灣松下電器、億光電子等220家企業，將發函限期繳納差額補助費。身...

宗教巡禮／深丘福德宮 最有身價土地公廟

土地公是和人間最親近的神明之一，新北市板橋深丘福德宮坐落在新板特區，光地坪價值就近2億5000萬元，被視為全台灣最有身價...

新北男性受虐比率 隨年齡升高

衛福部統計10年來全國老人受虐通報人數飆升3.5倍，晚輩施暴占6成。新北市去年通報女性長者受暴人數是男性2倍，而男性受虐...

2020新北市美展今開幕 侯友宜看畫展想起兒時回憶

新北市文化局今在新北市藝文中心舉辦「2020新北市美展頒獎典禮」，文化局表示，今年共有油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等...

熱門新聞

限時！彰化秀水口罩工廠明義賣雙鋼印彩色口罩 預計捐40萬

苗栗11歲少年出養到美國 養父母家的小烏龜打動了他

影／女DJ好辣強波電翻和平島 原來是亞洲百大DJ藍星蕾

肉燥飯PK台南獲冠 黃偉哲：民眾憂美豬進口後的好選擇

期待的金雞母 今讓台東縣府背債

延續父親生前樂善好施義行 水產行千金捐賓士救護車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。