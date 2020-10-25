木柵第二期市政重劃區主要幹道 斥資1420萬更新完工

台北市文山區政大一街及政大二街為「木柵區第二期市政重劃區」的主要道路，對外連接萬壽路及指南路二段，周邊鄰近政治大學等學區、香火鼎盛的指南宮及貓纜吸引大量人潮聚集，長年下來重劃區路況老化嚴重，為此北市工務局新工處進行政大一街及政大二街本線路面及側溝更新工程，提供用路人更舒適通行環境。

北市府2019年完成政大二街個巷弄及政大三街等路段更新，今年上半年完成政大二街171巷工程，近期又進行政大一街及二街本線路面及側溝更新工程，更新側溝蓋長度約1555公尺、路面面積約10100平方公尺，更新總經費約達1420萬元。

新工處養工隊長張泰昌指出，「木柵區第二期市政重劃區」位於政治大學國際關係研究中心與指南山莊以東、棲霞山莊以西、萬壽路以南及政治大學與指南宮風景區以北地區，重劃總面積達20.55578公頃。木柵地區改隸台北市後，民眾以政大為核心，圍繞學校定居形成文教區，並吸引越來越多人口。

重劃區往山上則是香火鼎盛的指南宮，再往後民眾可搭乘貓纜，欣賞穿梭山谷間的風景，並到茶館四處坐落的貓空泡茶。除了周遭景點，重劃區內本身環境清幽，房舍多採歐風設計，甚至被稱為「歐洲村」，還有兆如老人安養護中心及政治大學附屬高級中學進駐。

第六分隊長蔡府剛表示，此次「木柵區第二期市地重劃區」路面及側溝蓋更新規模不小，且更新工程範圍為此區主要幹道，為避免道路銑鋪更新時嚴重影響當地交通，新工處施工前先進行施工交通維管政策，加強施工區交通維管設施及管制人員，提前告知民眾工程進行及引導民眾行駛替代的道路。

另外，銑鋪工程也採分段分次銑鋪方式，彈性保留施工中車輛通行空間，避免完全癱瘓交通功能造成民眾或公安問題。此次路面銑鋪更新不僅針對施工前發現龜裂及凹陷嚴重地點進行路基改善，改善長度約約1221平方公尺，更辦理部分人手孔下地共82處，提升路面平整度。