里長新模式直播服務 萬里新聯盟大小事即時互動7千粉絲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
里長新模式開直播服務，「萬里新聯盟」大小事即時互動。記者游明煌／翻攝
里長新模式開直播服務，「萬里新聯盟」大小事即時互動。記者游明煌／翻攝

新北市萬里區萬里里長王傑倫，平時的里民服務有「進階版」，開設「萬里新聯盟」進行直播，有全套耳機、麥克風等的設備，幾乎每天開直播向里民報告里內大小事，有里內大小建設、活動、好康及宣導事項，不只吸引年輕群組互動，連阿公、阿媽也都上網看，粉絲7千多人。里民可留言互動，也分享心情。

王傑倫當過電視台記者，也任職立委及議員服務處，基層服務紮實加上口條很好，他除沿用傳統里長挨家埃戶的服務外，另增加手機網路功能來服務，請了三個助理幫忙當網路小編、服務處服務等工作，他覺得LINE反映也還不夠快，直播接觸更多人也更直接，最重要關鍵就是減少時間差，讓里民都能感受到里長的熱忱，將是未來里長服務的趨勢。

他在直播頁面打上標題「正面回應你問題，我沒在逃避的」，他說，萬里里有五千多人，萬里新聯盟是他創的群組，就像今年中秋節活動因疫情暫緩，就有人留言質疑，他透過直播說明是為了大家的健康，因為人潮聚集太密集，沒有人可以保證安全，他明年會擴大辦理，找更多資源來辦。

王傑倫說，只要有人留言指教，他會親自回覆，不會逃避問題。就像有人留言廣播聽不到，他就非常謝謝里民告知訊息，因為他不住那個社區無法發現問題，廣播器材在萬里因靠海容易壞，他都會盡量修或爭取經費來做。

9月28日那天晚上他夜巡，發現萬里國小後面整排路燈故障，立即通報檢修，也直播提醒民眾夜歸注意安全，他比警察巡邏的路線還密，每個水溝蓋、路口都會看一看。

王傑倫表示，網路直播快又能即時互動，以前時代的里長服務要隨著科技改變，比如廣播只有局部聽得到，直播線上說明可以很清楚表達，老人家也都會上網看他的直播。很多里民讚他人「緣投」口才又好，很像明星主持人，多了一分信任感。

網路直播 萬里

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