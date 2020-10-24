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泰山獅王文化節今登場 基隆長興呂師父拿下獅王寶座

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「新北市泰山獅王文化節」今日在泰山體育館舉辦。記者江婉儀／攝影
「新北市泰山獅王文化節」今日在泰山體育館舉辦。記者江婉儀／攝影

「新北市泰山獅王文化節」今在泰山體育館舉辦，除了舞獅高樁爭奪戰，今年也首創以弄獅舞步結合編舞的「獅威舞」舞蹈表演，並特別推出「雷神戰鼓」。新北市副市長謝政達表示，獅王文化節是泰山的年度盛事，已邁入14個年頭，應透過教育及舞獅舞龍比賽讓傳統技藝繼續傳承下去。

活動開場由泰山六所在地中、小學的學生及獅團們進場，並與現場民眾一同共舞「獅威舞」，透過傳統技藝與現代文化的結合，創作出獨特的舞蹈。另邀請八組參賽獅團一同上樁，象徵舞獅齊聚一堂、問鼎泰山。

獅王爭霸戰由八組菁英獅隊角逐獅王寶座，透過高樁跳獅競技，將獅藝文化發揚光大，比賽結果由基隆長興呂師父龍獅團奪冠、第二名新竹聯龍獅戰鼓團、第三名台中大鵬龍獅戰鼓團及第四名為基隆吉獅打龍獅團。

少年組獅王則是由三芝區三芝國小取得冠軍，亞軍為板橋沙崙國小，體育館一樓另舉辦「獅在有趣─祖師鹹粥呷平安」周邊活動，透過現場體驗活動及祖師鹹粥的發放，讓前來的民眾玩得開心、吃得滿足。

泰山區長林慶豐表示，顯應祖師是泰山人的精神支柱，今年顯應祖師聖誕大典遶境活動訂於11月3日（農曆9月18日）在頂、下泰山巖盛大舉行，當天安排大獅及小獅配合遶境，以及泰山大花獅也將共襄盛舉，具體呈現「舞獅獻藝、祈求平安」，為新北在地的居民們祈福保安。

八組參賽獅團一同上樁，象徵舞獅齊聚一堂、問鼎泰山。記者江婉儀／攝影
八組參賽獅團一同上樁，象徵舞獅齊聚一堂、問鼎泰山。記者江婉儀／攝影
獅王爭霸戰由八組菁英獅隊角逐獅王寶座，透過高樁跳獅競技，將獅藝文化發揚光大，比賽結果由基隆長興呂師父龍獅團奪冠。記者江婉儀／攝影
獅王爭霸戰由八組菁英獅隊角逐獅王寶座，透過高樁跳獅競技，將獅藝文化發揚光大，比賽結果由基隆長興呂師父龍獅團奪冠。記者江婉儀／攝影

遶境 基隆

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